Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября

Суперлуние, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:16 Фото: nypost
Астрологи назвали четыре знака зодиака, на которых негативно скажется сегодняшнее суперлуние, сообщает Zakon.kz.

С самого утра усталость, слабость и тревожность будут чувствовать:

  • Овны;
  • Раки;
  • Весы;
  • Козероги.

Как передает New York Post, в ночь с 17 на 18 октября на небе появится суперлуние. Это астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние совпадают с моментом максимального сближения Луны с Землей. При этом спутник планеты предстает в красном цвете.

В этот период:

  • обостряются эмоции;
  • усиливается тяга к знаниям и саморазвитию;
  • возрастает чувственность и желание помогать другим.

Бизнесменам рекомендуется делать благотворительные взносы, влюбленным – выражать свои чувства.

"Однако в такие дни также повышается уровень агрессии, раздражительности и импульсивности", – предупреждают зарубежные астрологи.

А что нам известно о магнитных бурях? Мифы и факты в изложении эксперта Екатерины Стецюра.

Читайте также

Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Названы приборы, пожирающие электричество даже в выключенном режиме
Названы приборы, "пожирающие" электричество, даже когда ими не пользуются
Алия Абди
Гороскоп 2024 год Астрология Луна
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: