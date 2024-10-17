Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября

Астрологи назвали четыре знака зодиака, на которых негативно скажется сегодняшнее суперлуние, сообщает Zakon.kz.

С самого утра усталость, слабость и тревожность будут чувствовать:

Овны;

Раки;

Весы;

Козероги.

Как передает New York Post, в ночь с 17 на 18 октября на небе появится суперлуние. Это астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние совпадают с моментом максимального сближения Луны с Землей. При этом спутник планеты предстает в красном цвете.

В этот период:

обостряются эмоции;

усиливается тяга к знаниям и саморазвитию;

возрастает чувственность и желание помогать другим.

Бизнесменам рекомендуется делать благотворительные взносы, влюбленным – выражать свои чувства.

"Однако в такие дни также повышается уровень агрессии, раздражительности и импульсивности", – предупреждают зарубежные астрологи.

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