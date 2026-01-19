#Казахстан в сравнении
Советы

Названы самые ленивые знаки зодиака

лень, знаки зодиака, гороскоп , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 21:21 Фото: freepik
Астрология утверждает: отношение к активности и отдыху во многом заложено в характере. Одни живут в постоянном движении, другие же мастерски превращают паузу в философию жизни, сообщает Zakon.kz.

Лень при этом не всегда порок – иногда это форма внутренней мудрости и умения беречь силы. Тем не менее звезды выделяют несколько знаков, для которых комфорт важнее спешки, пишет sterlegrad.

Рыбы – чемпионы по прокрастинации. Им гораздо приятнее жить в мире фантазий, чем решать бытовые задачи. Рыбы умеют так мягко уходить от ответственности, что окружающие редко на них сердятся.

Тельцы обожают уют и стабильность. Их лень рациональна: если можно отложить дело без последствий, они обязательно это сделают. При этом Тельцы не бездельники – они просто всегда ищут самый легкий путь.

Весы склонны застревать в раздумьях. Взвешивая все "за" и "против", они часто теряют время и откладывают действия. Без вдохновения им трудно заставить себя двигаться вперед.

Раки нередко выбирают покой из-за эмоциональной чувствительности. Переживая стресс, они "уходят в раковину", предпочитая восстановление любой активности.

Лень – не приговор, а особенность темперамента. Даже самые расслабленные знаки способны на рывок, если находят дело, которое действительно зажигает.

Ранее стало известно о том, почему грязная посуда на ночь притягивает бедность и семейные проблемы.

Айсулу Омарова
