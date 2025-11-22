#АЭС в Казахстане
Советы

Названы самые любопытные знаки зодиака

самые любопытные знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 12:12 Фото: freepik
Есть тип людей, которые никогда не могут пройти мимо нового факта, идеи или загадки. Астрологи убеждены, что это может быть заложено в нас с рождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, среди всех знаков зодиака есть три, для которых мир – это бесконечная энциклопедия, а каждый день – возможность открыть очередную тайну. Эти люди – вечные исследователи, чья любознательность всегда на шаг впереди.

Близнецы

Люди, рожденные под покровительством Меркурия, планеты разума и общения, настоящие генераторы вопросов. Их мозг работает в режиме постоянного поиска: факты, истории, мелочи, наблюдения. Близнецы спрашивают не из вежливости и не из любопытства ради любопытства, им действительно важно понять, как устроен человек, событие или идея. Для них новый человек или просто собеседник – это новая вселенная, которую нужно исследовать.

Стрелец

Если Близнецам интересен сам факт информации, то Стрелец ищет истину. Управляемые Юпитером, планетой мудрости и расширения, они задают вопросы, которые заставляют задуматься о смысле жизни, целях, горизонтах, которые стоит преодолеть. Их любопытство уходит в глубину: философия, мировоззрение, культура – все, что может дать новые знания, становится их полем для исследований.

Водолей

Водолей – это постоянное стремление к инновациям. Под влиянием Урана, планеты революций и прогресса, они задают вопросы, меняющие привычный ход мысли. Их интересы заключены в технологии, науку, необычные идеи, социальные реформы. Водолеи стремятся понять, куда движется мир и какое место человек занимает в этом движении. Вопросы Водолея часто становятся началом новых идей и смелых открытий.

Ранее мы писали, какие знаки зодиака являются самыми ленивыми.

Асель Аукешева
Читайте также
Астрологи перечислили самые умные и начитанные знаки зодиака
11:34, 22 сентября 2024
Астрологи перечислили самые умные и начитанные знаки зодиака
Астрологи выявили пять знаков зодиака, которым интересны чужие партнеры
05:40, 13 июля 2025
Астрологи выявили пять знаков зодиака, которым интересны чужие партнеры
Астрологи назвали самых больших эгоистов среди знаков зодиака
08:16, 27 октября 2025
Астрологи назвали самых больших эгоистов среди знаков зодиака
