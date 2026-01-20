Какие витаминные напитки помогут поддержать здоровье в холода

Зимой нехватка солнечного света и морозы сильно ослабляют иммунитет, поэтому в холодный сезон особенно важно следить за балансом витаминов в организме. Какие напитки помогут поддержать здоровье и согреться – в материале Zakon.kz.

Клюквенный пунш

Клюква богата витаминоми группы С,B и A, а также содержит в себе кальций, магний, железо и другие важные микроэлементы. Напитки на ее основе поддерживают иммунитет, благотворно влияют на сердце и сосуды, замедляют процессы старения и традиционно используются как натуральное жаропонижающее средство.

Для приготовления клюквенного пунша понадобится:

1 л. клюквенного сока;

0,33 стакана сока лайма;

специи по вкусу.

Клюквенный сок и нарезанный ломтиками имбирь переложите в кастрюлю и доведите до кипения. После этого варите смесь на слабом огне около 20 минут. Затем добавьте сок лайма и сахар по вкусу. Для аромата можно положить палочки корицы, бадьян или гвоздику – они придадут напитку особенный аромат.

Фото: pexels

Облепиховый чай

В 100 граммах облепихи содержится суточная норма витаминов, необходимых для поддержания здоровья и жизненного тонуса. Она укрепляет иммунитет, помогает при простуде, кашле и бронхите, а также благотворно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, снижая артериальное давление.

Для приготовления облепихового чая необходимо:

100 г ягод облепихи;

500 мл воды;

2 ч. л. корицы;

мед по вкусу.

Ягоды нужно тщательно растолочь, затем добавить корицу и мед. Смесь залить горячей водой и дать настояться около пяти минут.

Если меда под рукой нет, можно приготовить альтернативный вариант напитка. Нарежьте грушу ломтиками, 100 г облепихи разотрите в пюре и залейте горячей водой. Добавьте 40 мл грушевого сиропа и веточку тимьяна. Чай настаивается около часа и подается с курагой и лимоном.

Фото: pexels

Имбирный шот

Имбирный шот – концентрированный напиток из корня имбиря с добавлением цитрусового сока и меда. Он стремительно набирает популярность во всем мире и все чаще появляется не только в магазинах, но и в аптеках. Считается, что имбирный шот улучшает пищеварение, придает бодрость, помогает справиться с тошнотой и служит эффективным средством профилактики сезонных заболеваний.

Для приготовления напитка необходимо:

100 г. корня имбиря,

2 лимона;

2 ст. л. меда.

Имбирь очистите и нарежьте кубиками. Выжмите сок из лимонов. Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной массы. Напиток можно употреблять сразу, хранить в холодильнике до недели или замораживать в формочках для льда.

Фото: freepik

Какао с корицей и ванилью

Какао – это не только вкусный, но и полезный напиток, так как он содержит антиоксиданты и вещества, улучшающие настроение. Добавление корицы и ванили придает ему дополнительный аромат и согревающие свойства.

Для классического какао нужны следующие продукты:

какао-порошок – 2 ч. ложки;

молоко – 250 мл.;

корица – щепотка;

ванильный экстракт – несколько капель;

мед или сахар – по вкусу.

Нагрейте молоко и добавьте какао, корицу и ванильный экстракт. Перемешивайте до растворения какао, затем подсластите по вкусу. Подавайте горячим, наслаждаясь насыщенным ароматом и вкусом.

Фото: pixabay

Морс из брусники

Морс из брусники – это освежающий и полезный напиток, который идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Брусника обладает неповторимым кисло-сладким вкусом и массой полезных свойств. Приготовление морса из брусники – это простой и быстрый процесс, который позволяет сохранить все витамины и минералы ягод.

Ингредиенты:

3000 мл. воды кипяченой;

400 г. брусники (свежая или замороженная);

150 г. сахара.

Налейте в подходящую посуду воду и добавьте ягоды. Доведите до кипения и варите на медленном огне 3-5 минут. Снимите кастрюлю с огня, накройте теплым полотенцем и оставьте медленно остывать на столе. Затем процедите компот от ягод через мелкое сито. Добавьте сахар и размешайте. При желании можно добавить сахар и во время варки компота, но, когда сахар добавляется в самом конце, вкус напитка становится нежнее.

Фото: pexels

Врачи отмечают, что витаминные напитки не заменяют медикаментозное лечение, однако при регулярном употреблении они помогают организму легче адаптироваться к зимним условиям. Натуральные ягоды, специи и мед делают рацион более сбалансированным и помогают пережить холодный сезон с меньшими потерями для здоровья.