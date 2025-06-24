Какие напитки опасно пить в жару
"Фруктовые соки, смузи и газированные напитки могут содержать большое количество сахара, который обезвоживает организм", – подчеркивают эксперты.
По их данным, сладкую газировку следует заменить на диетическую или, еще лучше, на обычную воду. А вот фруктовые соки стоит ограничить. Лучше выпить разбавленный сок или молоко (при условии, что на него нет непереносимости).
Обезвоживание приводит к рискам теплового удара. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо регулярно употреблять воду в течение дня.
Кроме сладких соков и газировок, следует избегать и алкогольных напитков:
"Алкоголь оказывает обезвоживающее действие на организм, поэтому лучше выбирать безалкогольные варианты или чередовать напитки со стаканом воды".
Почему вода нужна в жару
Вода сохраняет слизистые влажными, она помогает зрению оставаться хорошим. Кроме того, вода способствует переносу кислорода по крови, что положительно сказывается на работе внутренних органов.
Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", вода полезна для хрящей. Необходима она и для мозга, чтобы мышление и реакции были на должном уровне. Требуется вода и для переваривания пищи, облегчая работу кишечника.
Что если пить только сладкие напитки
В этом случае ситуация рискует обернуться кариесом. Нарастает и риск обезвоживания, так как нередко в газировках есть кофеин – он заставляет чаще ходить в туалет. Обезвоживание снижает работоспособность. И конечно же, сахарные напитки грозят увеличением веса.
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