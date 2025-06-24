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Советы

Какие напитки опасно пить в жару

лето, напитки, здоровье, вред, исследования, вода, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:31 Фото: pexels
Не все прохладительные напитки одинаково полезны в жару. И это связано с тем, что некоторые из них могут приводить к обезвоживанию организма. Важно понимать, что обезвоживание крайне опасно, особенно в жару, когда организм теряет воду еще сильнее, сообщает Zakon.kz.

"Фруктовые соки, смузи и газированные напитки могут содержать большое количество сахара, который обезвоживает организм", – подчеркивают эксперты.

По их данным, сладкую газировку следует заменить на диетическую или, еще лучше, на обычную воду. А вот фруктовые соки стоит ограничить. Лучше выпить разбавленный сок или молоко (при условии, что на него нет непереносимости).

Обезвоживание приводит к рискам теплового удара. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо регулярно употреблять воду в течение дня.

Кроме сладких соков и газировок, следует избегать и алкогольных напитков:

"Алкоголь оказывает обезвоживающее действие на организм, поэтому лучше выбирать безалкогольные варианты или чередовать напитки со стаканом воды".

Почему вода нужна в жару

Вода сохраняет слизистые влажными, она помогает зрению оставаться хорошим. Кроме того, вода способствует переносу кислорода по крови, что положительно сказывается на работе внутренних органов.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", вода полезна для хрящей. Необходима она и для мозга, чтобы мышление и реакции были на должном уровне. Требуется вода и для переваривания пищи, облегчая работу кишечника.

Что если пить только сладкие напитки

В этом случае ситуация рискует обернуться кариесом. Нарастает и риск обезвоживания, так как нередко в газировках есть кофеин – он заставляет чаще ходить в туалет. Обезвоживание снижает работоспособность. И конечно же, сахарные напитки грозят увеличением веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

В последнее время большинство сторонников правильного питания первым делом исключают хлеб из своего рациона. Действительно ли хлеб – враг здоровью и фигуре, подробно рассказала врач-терапевт Надежда Подкорытова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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