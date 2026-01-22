Известны знаки зодиака, которые скоро будут на седьмом небе от счастья

После 22 января для трех знаков зодиака начинается период восстановления и внутреннего баланса. В этот день Меркурий входит в Водолей, открывая путь к честности и ясному видению ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот транзит позволяет взглянуть правде в лицо. Меркурий в Водолее не скрывает дискомфорт и не сглаживает острые углы. Вместо этого он восстанавливает гармонию, подтверждая те чувства, которые раньше оставались без внимания.

Рак

Избегание конфликтов долгое время приносило вам боль, но теперь вы видите причину своего внутреннего напряжения, и это осознание дает спокойствие. После 22 января жизнь начинает налаживаться, потому что вы наконец ставите себя в приоритет. Самозащита возвращает чувство безопасности. Заботиться о себе важно, и это дает силы двигаться дальше.

Дева

Облегчение приходит с пониманием, что можно отступить, не разрушив ничего вокруг. Жизнь продолжается, даже если вы не контролируете каждую деталь. Это не снижает вашу силу, но дарит передышку. Теперь вы понимаете: забота о себе положительно отражается на всех сферах. Осознание этого успокаивает и приносит внутреннее облегчение.

Скорпион

Во время этого транзита вы осознаете, что установленные вами границы были необходимы. Это понимание меняет взгляд на недавние события. Жизнь постепенно стабилизируется, потому что вы вновь берете ответственность за свои решения. Доверяя внутреннему компасу, вы ощущаете уверенность и спокойствие. Вы находитесь там, где должны быть.

