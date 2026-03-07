#Референдум-2026
Советы

Известны знаки зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов

Лестница, дом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 08:21 Фото: pixabay
Начало марта может быть наполнено большой неопределенностью, поскольку Меркурий находится в ретроградном движении, но жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится до конца месяца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, затмение 3 марта может рассеять наше восприятие или сделать нас более эмоциональными и менее логичными. Венера войдет в Овен 6 марта, толкая нас к исследованию глубин наших эмоций. Юпитер перейдет в прямое движение 10 марта, предоставляя дополнительные ориентиры.

Изменения к лучшему начинаются после новолуния 18-го числа.

Овен

Вы начинаете двигаться вперед, поскольку чувствуете себя более уверенно и готовы вырваться из-под контроля. В этом месяце раскройте свою энергию и силу. Не ограничивайте себя, но будьте методичны в своих решениях. Это не месяц для ссор и споров. Работайте с другими, будьте стратегически мыслящими и прислушивайтесь к советам и конструктивной критике от людей, которых вы уважаете.

Близнецы

20-го числа Меркурий переходит в прямое движение в Близнецах. После этого энергетического сдвига жизнь значительно улучшится, и это будет похоже на пробуждение после затмения в начале месяца. Положение Солнца в экзальтации привносит мощную динамику, которая помогает вам достичь совершенства в работе. Это период, когда нужно сосредоточиться на деле и выйти из состояния апатии, почувствовав себя преображенным и готовым бороться за победу.

Стрелец

Солнце входит в Овен 20-го числа, в тот же день, когда Меркурий переходит в прямое движение. Вы вновь обретаете уверенность в себе, и любые недоразумения легко разрешаются. Новолуние в Рыбах 18-го марта станет началом новой эры. К концу месяца люди увидят вашу силу. Семья и друзья будут обращаться к вам за советом, и как только Меркурий перейдет в прямое движение, вы сами удивитесь тому, на что способны. Ваши слова в это время обладают огромной силой.

Ранее стало известно, что в жизни трех знаков зодиака вот-вот прервется "черная полоса".

Аксинья Титова
