Как распознать в мужчине "сыночку-корзиночку"

Не каждая женщина захочет вступать в отношения с "сыночками-корзиночками". Такое выражение часто встречается в обществе по отношению к чрезмерно опекаемым, избалованным сыновьям, которые, как правило, вырастают неспособными к самостоятельным решениям и ответственности, сообщает Zakon.kz.

Кто такие "сыночки-корзиночки" и как их быстро распознать, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По ее словам, женщина может распознать, что перед ней "сыночка-корзиночка", уже на первом этапе общения.

"Как правило, истинная сущность таких мужчин проявляется уже на первых свиданиях. Он не сможет это намеренно долго скрывать, истинные особенности характера все равно будут проскальзывать. А чем дольше партнеры находятся в отношениях, тем больше мужчина открывает свое истинное лицо", – отметила Жесткова "Вечерней Москве".

Психолог назвала особенности поведения, по которым легко распознать "сыночку-корзиночку":

он постоянно упоминает маму в разговоре;

сравнивает вас с мамой;

регулярно ей звонит;

периодически в разговорах ностальгирует по детству и домашнему уюту;

живет с родителями в зрелом возрасте;

предпочитает проводить свободное время не наедине с вами, а вместе с родителями.

"Однако не всегда это говорит о том, что мужчина непригоден для отношений. Если он сам осознает, что родители занимают слишком большую часть его жизни и готов с этим работать, у этого мужчины есть шанс стать хорошим партнером в отношениях. После обсуждения с женщиной он может начать работу над собой с психологом и измениться в лучшую сторону. Только если мужчина считает это нормой, строить с ним отношения – плохая идея", – заверила Жесткова.

