Советы

Как распознать в мужчине "сыночку-корзиночку"

пара гуляет с собакой, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 14:35 Фото: pixabay
Не каждая женщина захочет вступать в отношения с "сыночками-корзиночками". Такое выражение часто встречается в обществе по отношению к чрезмерно опекаемым, избалованным сыновьям, которые, как правило, вырастают неспособными к самостоятельным решениям и ответственности, сообщает Zakon.kz.

Кто такие "сыночки-корзиночки" и как их быстро распознать, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По ее словам, женщина может распознать, что перед ней "сыночка-корзиночка", уже на первом этапе общения.

"Как правило, истинная сущность таких мужчин проявляется уже на первых свиданиях. Он не сможет это намеренно долго скрывать, истинные особенности характера все равно будут проскальзывать. А чем дольше партнеры находятся в отношениях, тем больше мужчина открывает свое истинное лицо", – отметила Жесткова "Вечерней Москве".

Психолог назвала особенности поведения, по которым легко распознать "сыночку-корзиночку":

  • он постоянно упоминает маму в разговоре;
  • сравнивает вас с мамой;
  • регулярно ей звонит;
  • периодически в разговорах ностальгирует по детству и домашнему уюту;
  • живет с родителями в зрелом возрасте;
  • предпочитает проводить свободное время не наедине с вами, а вместе с родителями.
"Однако не всегда это говорит о том, что мужчина непригоден для отношений. Если он сам осознает, что родители занимают слишком большую часть его жизни и готов с этим работать, у этого мужчины есть шанс стать хорошим партнером в отношениях. После обсуждения с женщиной он может начать работу над собой с психологом и измениться в лучшую сторону. Только если мужчина считает это нормой, строить с ним отношения – плохая идея", – заверила Жесткова.

Ранее ученые выяснили, что мужчины с более высоким уровнем интеллекта реже проявляют агрессию к своим партнершам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
