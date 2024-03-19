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Баян Алагузова показала "сыночка"

Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова 19 марта 2024 года опубликовала новое фото с Тауекелем Мусилимом, которого назвала кино-сыночком, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала о первом съемочном дне с актером в сериале "Махаббатым журегимде".

"С моим кино-сыночком Тауекелем Мусилимом помню первый съемочный день в сериале "Махаббатым журегимде". Он – молодой, совсем неопытный актер, я играю маму, он, соответственно, сына (еле папу нашли). Такого высокого и красивого актера 45+ у нас нет, пришлось пригласить известного архитектора Нурлана Тореханова", – написала Баян Алагузова.

В итоге, по ее словам, семья получилась красивая.

"Так вот, звучит команда "мотор, камера, начали", я смотрю на сына и понимаю, что вообще не помню текст, смотрю на него и думаю: "Ну какая же мать тебя родила?", настолько он красивый. Прошло много лет, сегодня Тауекел – настоящий мужчина, отец, муж и, конечно, профессионал! Приятная была встреча, даже подарочек от сыночка получила", – заключила Баян Алагузова.

20 января 2024 года Баян Алагузова с размахом отметила свое 50-летие. На юбилее продюсера выступил российский певец Валерий Меладзе, а Кайрат Нуртас подарил ей собственный пиджак. Мероприятие было такого масштаба, что его несколько дней обсуждали в Казнете.

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