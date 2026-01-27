#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Происшествия

15 дней ареста получил казахстанец за удар женщине при ребенке

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 09:33 Фото: Zakon.kz
Атбасарский районный суд провел показательное судебное заседание с участием жителей города. Рассматривалось дело в отношении мужчины, который ударил женщину, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома начал конфликт с женщиной, пришедшей в гости к родственнику вместе с несовершеннолетним ребенком.

"Он стал высказывать претензии из-за их нахождения во дворе, схватил женщину за одежду и ударил ее локтем в лицо. В результате у потерпевшей остался кровоподтек", – сказано в материалах дела.

Вина мужчины была полностью доказана: это подтвердили показания самой пострадавшей, свидетелей, результаты судебной экспертизы и видеозаписи.

При вынесении приговора суд учел, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством:

"По решению суда мужчина признан виновным и приговорен к аресту сроком на 15 суток".

26 января 2026 года мы рассказывали, что в Рудном вынесен приговор мужчине, который нетрезвым сел за руль чужого авто, не имея прав вождения, совершил несколько аварий и устроил погоню с полицией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанец заявил о коррупции в суде и отправился под арест
11:29, 01 ноября 2024
Казахстанец заявил о коррупции в суде и отправился под арест
Так были ли пытки? Оправдательный приговор 12 сотрудникам колонии отменили
11:10, 11 апреля 2025
Так были ли пытки? Оправдательный приговор 12 сотрудникам колонии отменили
Изнасиловал и утопил ребенка: казахстанец получил пожизненный приговор
12:38, 17 октября 2025
Изнасиловал и утопил ребенка: казахстанец получил пожизненный приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: