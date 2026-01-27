15 дней ареста получил казахстанец за удар женщине при ребенке

Атбасарский районный суд провел показательное судебное заседание с участием жителей города. Рассматривалось дело в отношении мужчины, который ударил женщину, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома начал конфликт с женщиной, пришедшей в гости к родственнику вместе с несовершеннолетним ребенком.

"Он стал высказывать претензии из-за их нахождения во дворе, схватил женщину за одежду и ударил ее локтем в лицо. В результате у потерпевшей остался кровоподтек", – сказано в материалах дела.

Вина мужчины была полностью доказана: это подтвердили показания самой пострадавшей, свидетелей, результаты судебной экспертизы и видеозаписи.

При вынесении приговора суд учел, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством:

"По решению суда мужчина признан виновным и приговорен к аресту сроком на 15 суток".

