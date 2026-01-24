Знаки зодиака теряют контроль над эмоциями: гороскоп на субботу

Звезды предупреждают: сегодня эмоции могут взять верх даже у самых сдержанных. Многим знакам зодиака будет сложно сохранить самообладание – день обещает импульсивные поступки, резкие слова и внезапные увлечения, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Овна недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Овна – переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – он об этом не пожалеет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня жизнь заставит Тельца побороться с обстоятельствами. Несмотря на то, что сам Телец не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Тельца в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Тельцу задачи. Естественно, Телец будет сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня у Близнецов есть возможность узнать что-то необычное и интересное. В этот день их жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Близнецы рискуют всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Рак и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня интересы и планы Льва в течение дня не раз будут решительным образом меняться. Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Льву не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны она объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Девы неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Весы с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Весы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет. Так что рассчитывать в этот день на их постоянство чувств не стоит. Ну вот такие сегодня Весы – немного ветреные и непостоянные.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Скорпиону предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет. Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Скорпион упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Стрельца такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора. При этом самому Козерогу вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Козерог не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня если уж Водолею придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Водолея будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Водолею лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Рыбам сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

