Названы три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе
Как пишет Леди Mail, под чары этих знаков зодиака может попасть даже самая влюбленная невеста.
Стрелец
Страстный и обаятельный Стрелец может влюбиться с первого взгляда (и понадобится ему на это меньше минуты), а уж в каком там статусе понравившаяся ему женщина, его вообще не интересует. И сила сокрушительного обаяния и привлекательности Стрельца так велика, что даже самая влюбленная и верная невеста может поймать себя на этой мысли.
Овен
Овен все делает быстро: и влюбляется, и принимает решение о долгой и счастливой совместной жизни, и немедленно реализовывает принятое. Спасти ячейку общества можно исключительно с помощью грубой силы: например, затеяв драку в непосредственной близости от места похищения невесты и втянув в нее Овна.
Близнецы
Моральных преград у Близнецов нет никаких, зато обаяния – хоть отбавляй. Это создает смесь, смертельно опасную для семьи и брака. Коварный Близнец заболтает, нарисует картины соблазнительного будущего, а все аргументы морального характера разобьет обезоруживающим: "Зато мы будем счастливы". И ведь почти не соврет: будете, а вот сколько времени – совсем другой разговор.
