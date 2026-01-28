Названы три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе

Обаятельные, целеустремленные, а главное – всегда ставящие в приоритет исключительно свои желания. Астрологи назвали "самых опасных" гостей на вашей свадьбе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, под чары этих знаков зодиака может попасть даже самая влюбленная невеста.

Стрелец

Страстный и обаятельный Стрелец может влюбиться с первого взгляда (и понадобится ему на это меньше минуты), а уж в каком там статусе понравившаяся ему женщина, его вообще не интересует. И сила сокрушительного обаяния и привлекательности Стрельца так велика, что даже самая влюбленная и верная невеста может поймать себя на этой мысли.

Овен

Овен все делает быстро: и влюбляется, и принимает решение о долгой и счастливой совместной жизни, и немедленно реализовывает принятое. Спасти ячейку общества можно исключительно с помощью грубой силы: например, затеяв драку в непосредственной близости от места похищения невесты и втянув в нее Овна.

Близнецы

Моральных преград у Близнецов нет никаких, зато обаяния – хоть отбавляй. Это создает смесь, смертельно опасную для семьи и брака. Коварный Близнец заболтает, нарисует картины соблазнительного будущего, а все аргументы морального характера разобьет обезоруживающим: "Зато мы будем счастливы". И ведь почти не соврет: будете, а вот сколько времени – совсем другой разговор.

