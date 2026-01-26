#Казахстан в сравнении
Советы

Названы три главных счастливчика грядущего февраля

Зима, снег, леденец, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 08:16 Фото: freepik
Февраль обещает быть по-настоящему благоприятным для трех знаков зодиака. Этот месяц принесет ясность, внутреннее спокойствие и продвижение там, где раньше был застой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, если январь был эмоционально непростым, то февраль способен принести момент, когда вы снова чувствуете себя собой.

Телец

Для Тельцов февраль может стать месяцем устойчивости и ощутимого прогресса. Это то самое время, когда жизнь словно сама встает на рельсы – без лишней драмы и надрыва. Появляется более ровный ритм, ясные границы и желание наконец довести начатое до конца. Это хороший период для финансовых и рабочих вопросов.

Рыбы

Рыбы входят в свой астрологический сезон с большим доверием к себе и мягкой поддержкой судьбы. Проще говоря – больше вдохновения, тепла в отношениях и интуитивного понимания, кто и что вам действительно подходит.

Близнецы

Для Близнецов февраль особенно удачен в социальном и ментальном плане. Договоренности складываются легче, общение становится живее, а идеи быстрее превращаются в конкретные действия. Это хороший месяц для новых контактов, небольших проектов, коротких поездок и – что особенно важно – перезагрузки общения в отношениях. Того самого честного разговора, который наконец происходит спокойно и без напряжения.

Ранее стало известно, что три знака зодиака скоро ворвутся в новую реальность.

Аксинья Титова
