Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе
Как считают астрологи Леди Mail, вот самые опасные гости на вашей свадьбе:
Стрелец
Страстный и обаятельный Стрелец может влюбиться с первого взгляда, а уж в каком там статусе понравившаяся ему женщина, его не интересует. Лучшее, что может сделать жених, – немедленно отвлечь внимание Стрельца. Потому что отвлечь женщину, которую осаждает представитель одного из самых привлекательных знаков, почти невозможно.
Овен
Овен все делает быстро: и влюбляется, и принимает решение о долгой и счастливой совместной жизни, и немедленно реализовывает принятое. Спасти ячейку общества можно исключительно с помощью грубой силы: например, затеяв драку с Овном.
Близнецы
Моральных преград у Близнецов нет никаких, зато обаяния – хоть отбавляй. Все вместе создает смесь, смертельно опасную для семьи и брака, причем не только Близнецовского: если какая-то из субличностей решила, что для счастья не хватает именно этой невесты, шансов уберечься нет никаких. Коварный Близнец нарисует картины соблазнительного будущего. И ведь почти не соврет: все будет, а вот сколько времени оно продлится – это другой вопрос.
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