Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе

Обаятельные, целеустремленные, а главное – всегда ставящие в приоритет исключительно свои желания. Некоторые представители зодиакального круга ради личных амбиций способны даже увести невесту со свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, вот самые опасные гости на вашей свадьбе:

Стрелец

Страстный и обаятельный Стрелец может влюбиться с первого взгляда, а уж в каком там статусе понравившаяся ему женщина, его не интересует. Лучшее, что может сделать жених, – немедленно отвлечь внимание Стрельца. Потому что отвлечь женщину, которую осаждает представитель одного из самых привлекательных знаков, почти невозможно.

Овен

Овен все делает быстро: и влюбляется, и принимает решение о долгой и счастливой совместной жизни, и немедленно реализовывает принятое. Спасти ячейку общества можно исключительно с помощью грубой силы: например, затеяв драку с Овном.

Близнецы

Моральных преград у Близнецов нет никаких, зато обаяния – хоть отбавляй. Все вместе создает смесь, смертельно опасную для семьи и брака, причем не только Близнецовского: если какая-то из субличностей решила, что для счастья не хватает именно этой невесты, шансов уберечься нет никаких. Коварный Близнец нарисует картины соблазнительного будущего. И ведь почти не соврет: все будет, а вот сколько времени оно продлится – это другой вопрос.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, для которых любовь – лучший мотиватор.