Советы

Врачи рассказали, как по состоянию ногтей определить наличие диабета

Фото: pexels
Белесые ногти могут указывать на болезни печени и сахарный диабет второго типа, а желтые – на заболевания легких и грибковую инфекцию. Это выяснили эксперты Американской академии дерматологии (AAD), сообщает Zakon.kz.

Как цитирует врачей издание Mirror, выраженная белизна ногтей иногда связана с циррозом печени или сахарным диабетом. Во втором случае изменение цвета может проявляться в виде небольших точек, полос или обширных светлых областей на ногтевой пластине – такое состояние называется лейконихией.

Оно связано с нарушением процесса наполнения ногтевой пластины кератином – белком, который входит в состав кожи и является строительным элементом ногтей и волос.

При этом врачи подчеркивают, что у пожилых людей ногти могут светлеть и по естественным возрастным причинам. Если же ногтевая пластина имеет два отчетливых цвета – белый в верхней части и розовый или красновато-коричневый у основания, – это может быть симптомом заболеваний почек. Такое состояние известно как "ногти Терри".

Пожелтение ногтей, отмечают дерматологи, нередко указывает на хронические болезни легких, а также может быть признаком грибковой инфекции. Дополнительными тревожными сигналами считаются утолщение ногтей и замедление их роста.

Особое внимание врачи советуют обращать на появление темной полосы или пятна под ногтем, если этому не предшествовала травма. Изменение формы или цвета такого образования может быть ранним признаком подногтевой меланомы – одной из самых агрессивных форм рака кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали о том, что американские исследователи изучают неожиданный путь применения кофеина для лечения серьезных заболеваний, включая рак и диабет.

Аксинья Титова
