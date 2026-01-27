Кофеин поможет бороться с раком и диабетом – ученые

Американские исследователи изучают неожиданный путь применения кофеина для лечения серьезных заболеваний, включая рак и диабет, сообщает Zakon.kz.

Так, команда под руководством профессора Юбина Чжоу из Техасского университета A&M использует кофеин совместно с технологией CRISPR – инструментом редактирования генов, чтобы управлять клеточными процессами через подход, известный как хемогенетика. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Science.

В новом исследовании Чжоу и его коллеги создали внутри клеток молекулярную конструкцию, включающую наноантитело, целевой белок и систему CRISPR. Когда человек потребляет около 20 мг кофеина – например, выпивая чашку кофе или съедая шоколад, – это запускает реакцию внутри клеток. Наноантитело соединяется с целевым белком, что активирует CRISPR и позволяет управлять генами. Это, как объясняют ученые, открывает возможность точного контроля над клеточной активностью с помощью простого и знакомого сигнала. Можно активировать определенные гены или иммунные клетки именно тогда, когда это необходимо.

Вместе с тем метод позволяет активировать Т-клетки, которые играют ключевую роль в иммунной памяти организма. Возможность управлять этими клетками вручную может дать врачам инструмент для направленного воздействия на опухоли, пишет "Наука".

Что это значит в долгосрочной перспективе:

Возможность стимулировать выработку инсулина обычным кофеином людям с диабетом.

Контроль работы Т-клеток при терапии рака, позволяющий активировать иммунитет только в нужное время и в нужном месте.

Сами исследователи признались, что вдохновлены возможностью перепрофилировать хорошо изученные вещества для новых задач.

