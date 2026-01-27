#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Кофеин поможет бороться с раком и диабетом – ученые

Ученые, наука, здоровье, онкология, сахарный диабет, исследования , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 21:04 Фото: pixabay
Американские исследователи изучают неожиданный путь применения кофеина для лечения серьезных заболеваний, включая рак и диабет, сообщает Zakon.kz.

Так, команда под руководством профессора Юбина Чжоу из Техасского университета A&M использует кофеин совместно с технологией CRISPR – инструментом редактирования генов, чтобы управлять клеточными процессами через подход, известный как хемогенетика. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Science.

В новом исследовании Чжоу и его коллеги создали внутри клеток молекулярную конструкцию, включающую наноантитело, целевой белок и систему CRISPR. Когда человек потребляет около 20 мг кофеина – например, выпивая чашку кофе или съедая шоколад, – это запускает реакцию внутри клеток. Наноантитело соединяется с целевым белком, что активирует CRISPR и позволяет управлять генами. Это, как объясняют ученые, открывает возможность точного контроля над клеточной активностью с помощью простого и знакомого сигнала. Можно активировать определенные гены или иммунные клетки именно тогда, когда это необходимо.

Вместе с тем метод позволяет активировать Т-клетки, которые играют ключевую роль в иммунной памяти организма. Возможность управлять этими клетками вручную может дать врачам инструмент для направленного воздействия на опухоли, пишет "Наука".

Что это значит в долгосрочной перспективе:

  • Возможность стимулировать выработку инсулина обычным кофеином людям с диабетом.
  • Контроль работы Т-клеток при терапии рака, позволяющий активировать иммунитет только в нужное время и в нужном месте.

Сами исследователи признались, что вдохновлены возможностью перепрофилировать хорошо изученные вещества для новых задач.

Тем временем ученые из Университета Седжон обнаружили природное средство от выпадения волос.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
