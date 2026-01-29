#Казахстан в сравнении
Советы

Гороскоп на 29 января: не время для резких решений и окончательных выводов

Гороскоп на 29 января, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 08:10 Фото: pixabay
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 29 января подготовили зарубежные специалисты, сообщает Zakon.kz.

Как передает Economic Times, день пройдет под знаком идей, общения и интеллектуального поиска.

"Хорошо учиться, обсуждать планы, задавать вопросы и смотреть на привычные вещи шире. Не лучшее время для резких решений и окончательных выводов. Полезно наблюдать, анализировать и накапливать информацию", – советуют астрологи.

Овен

Любопытство толкает к новым темам. Лучше изучать и спрашивать, чем действовать сгоряча.

Телец

Появится интерес к новым навыкам. Важно сохранить баланс между стабильностью и желанием перемен.

Близнецы

День активного общения. Следите, чтобы не распыляться и доводить разговоры до сути.

Рак

Подходит для доверительных бесед и эмоционального взаимопонимания. Слушайте внимательнее.

Лев

Хочется делиться знаниями и мнением. Полезно не только говорить, но и принимать чужие идеи.

Дева

Хороший день для анализа и размышлений. Не зацикливайтесь на мелочах.

Весы

Социальная активность приносит новые взгляды. Цените глубокий диалог, а не поверхностные контакты.

Скорпион

Тянет к поиску правды и смыслов. Оценивайте ситуацию по поступкам, а не словам.

Стрелец

Интерес к обучению и обсуждениям. Отличный момент для расширения кругозора.

Козерог

Лучше думать стратегически, чем спешить. Планирование даст больше, чем действия.

Водолей

Свежие идеи и нестандартные мысли выходят на первый план. Делитесь ими смелее.

Рыбы

Интуиция усиливается, но важно сохранять ясность мышления. Полезна саморефлексия.

