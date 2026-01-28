Правнучка Зигмунда Фрейда примеряет на себя роль психолога
Фото: Instagram/bella_freud
Британский дизайнер Белла Фрейд, как ее знаменитый прадед, уже год выступает в качестве психолога на своем YouTube-канале, сообщает Zakon.kz.
Белла, давно зарекомендовавшая себя как одна из ключевых фигур лондонской модной сцены, в своем проекте Fashion Neurosis сознательно отходит от привычной роли дизайнера. В подкасте она примеряет образ своеобразного психолога.
"Явное и ироничное подражание своему знаменитому прадеду", – подшучивают зрители.
Формат выстроен как "сеанс". Сначала гости располагаются в кресле, напоминающем кушетку, а разговор начинается с обсуждения одежды, личного стиля и того, что человек выбирает носить.
Однако почти всегда диалог быстро уходит дальше внешнего.
"Через моду Белла мягко подводит собеседников к темам самоощущения, тревожности, уязвимости, уверенности в себе и внутреннего конфликта. Одежда в этих разговорах становится отражением психологического состояния, способом защиты или, наоборот, самовыражения", – также отмечают зрители.
На "приеме" у правнучки Фрейда побывали актер Джон Малкович, бывшая порнозвезда Миа Халифа, художница Марина Абрамович и многие другие.
