Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые не умеют принимать помощь

Носилки, карета скорой помощи, человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 08:20 Фото: pexels
Некоторые представители гороскопа не прочь перебросить свои проблемы на окружающих, а вот четыре его представителя не просят о помощи даже в критических ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, из-за этого они часто страдают, и тех, кто их любит, тоже заставляют переживать.

Овен

Попросить о помощи и тем более ее принять для Овна равносильно громкому заявлению о своей слабости и потере независимости. Мысль о том, что помогать люди могут друг другу просто так, в том числе и тем, кто сильнее их, в голове Овна умещается с трудом. Потому он ходит неоднократно надорвавшийся.

Дева

Две причины мешают Деве принимать чью-либо помощь: во-первых, опасение признать себя несовершенной, а во-вторых, несовершенство того, кто эту самую помощь оказывает. Внутренний критик Девы, едва завидев чью-то помощь, немедленно начинает кричать: "Разве так нужно помогать?". И рвется показать, как именно нужно.

Рак

Привыкший взваливать на себя все, Рак чаще других знаков нуждается в помощи, но скорее отхватит язык собственной клешней, чем о ней попросит: ведь если ясно и прямо сказать, что сам не справляешься, потом за эту помощь будешь что-то должен, а чувствовать себя в долгу Рак ненавидит всей душой.

Козерог

Любое дело, которым занят Козерог, он рассматривает как исключительно его, Козерога, личную ответственность. И успехом он будет считать только тот результат, которого достиг полностью сам, без каких-то там помощников. Даже если этим результатом будет инфаркт от переработок и перенапряжения: зато весь свой, честно заработанный.

Ранее астролог назвала самый абьюзивный знак зодиака.

Аксинья Титова
