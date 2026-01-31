Раскрыта главная ошибка при использовании губок для мытья посуды

Инженер-технолог пищевой промышленности Монтсе Мелендес предупреждает, что обычная губка для мытья посуды может стать одним из самых загрязненных предметов на кухне, сообщает Zakon.kz.

Из-за ежедневного контакта с остатками пищи, жиром и влагой в ней активно накапливаются бактерии. Слова эксперта цитирует издание El Confidencial.

По словам специалиста, перед мытьем посуды важно использовать чистую губку. Мелендес рекомендует дезинфицировать ее не реже одного раза в неделю и избегать распространенной ошибки. Например, оставлять губку постоянно в мыльной воде, так как влажная среда способствует размножению микроорганизмов и появлению неприятного запаха.

Среди эффективных способов очистки Мелендес называет:

обработку влажной губки в микроволновой печи в течение одной минуты;

кипячение на протяжении пяти минут;

использование специальных дезинфицирующих средств с соблюдением инструкции.

Эксперт также напоминает, что даже при правильном уходе губку следует обязательно менять каждые 2-4 недели. При появлении стойкого запаха, повреждений или загрязнений ее необходимо заменить как можно скорее и хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

