Советы

Раскрыта главная ошибка при использовании губок для мытья посуды

вред и бактерии от губки для мытья посуды, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:41 Фото: freepik
Инженер-технолог пищевой промышленности Монтсе Мелендес предупреждает, что обычная губка для мытья посуды может стать одним из самых загрязненных предметов на кухне, сообщает Zakon.kz.

Из-за ежедневного контакта с остатками пищи, жиром и влагой в ней активно накапливаются бактерии. Слова эксперта цитирует издание El Confidencial.

По словам специалиста, перед мытьем посуды важно использовать чистую губку. Мелендес рекомендует дезинфицировать ее не реже одного раза в неделю и избегать распространенной ошибки. Например, оставлять губку постоянно в мыльной воде, так как влажная среда способствует размножению микроорганизмов и появлению неприятного запаха.

Среди эффективных способов очистки Мелендес называет:

  • обработку влажной губки в микроволновой печи в течение одной минуты;
  • кипячение на протяжении пяти минут;
  • использование специальных дезинфицирующих средств с соблюдением инструкции.

Эксперт также напоминает, что даже при правильном уходе губку следует обязательно менять каждые 2-4 недели. При появлении стойкого запаха, повреждений или загрязнений ее необходимо заменить как можно скорее и хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Ранее мы сообщали о пользе и вреде фруктовых соков.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
