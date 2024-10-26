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Есть важный нюанс: почему губки для мытья посуды разного цвета

бытовая химия, губки для мытья посуды, уход за домом, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 12:21 Фото: pixabay
Производители губок для мытья посуды не ограничиваются в выборе цветовой палитры. Такое разнообразие придумано не просто для красоты. За этим скрываются и практические причины, зная о которых можно значительно облегчить уборку в доме, сообщает Zakon.kz.

Разные цвета губок помогают разграничивать их применение в быту, что значительно снижает риск перекрестного заражения, пишет aif.ru.

Процесс уборки станет более приятным, а главное, гигиеничным, если зеленые губки будут предназначены для мытья посуды, желтые – для кухонных поверхностей и приборов, а красные – для уборки ванной комнаты. И путать одну с другой больше не придется.

Яркие цвета тоже придуманы неспроста: если губка используется в течение долгого времени, то цвет тускнеет, и это сигнал для хозяйки – губку пора заменить на свежую.

Помимо ассоциативного фактора, цвет губок указывает и на разную степень жесткости. Каждая – состоит из двух слоев: мягкого впитывающего и жесткого абразивного. Цвет впитывающего слоя всегда подскажет, какая степень жесткости у абразивного.

Зеленые – имеют самую высокую жесткость и будут полезны при очищении посуды или поверхностей с сильной степенью загрязнения. Пригоревшая пища, накипь, налет – с подобными проблемами зеленая губка может справиться на ура. А вот для мытья фарфора или тонкого стекла такие губки лучше не использовать – могут остаться царапины.

Синие – средней жесткости. Они подойдут для удаления с поверхностей жира и других легких загрязнений.

А вот красные губки обычно мягкие и будут эффективны при мытье слегка загрязненной посуды. Например, бокалов или фужеров.

Желтый цвет – самый популярный, и неспроста. Он говорит о том, что моющая губка универсальная. Зачастую производители выпускают упаковки только с губками этого цвета. Они подойдут для всех домашних дел: от очищения раковин и ванны до мытья посуды и кухонных приборов.

Ранее химик рассказала о том, как нельзя мыть пластиковые контейнеры. Оказывается, при неправильном использовании и уходе на них появляются микротрещины, из-за чего микропластик может попасть в пищу.

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