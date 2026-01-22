Сок и иллюзия пользы: что мы на самом деле пьем из красивой коробки

Мы покупаем сок с ощущением, что заботимся о своем организме. Не колу же взяли, значит, сохранили здоровье. Но если убрать трубочку, маркетинг и детские воспоминания, остается вопрос, насколько все-таки он полезен. Zakon.kz решил разобраться в этой теме.

Давайте сначала поймем, чем отличается фрукт от сока.

Фрукт – это роман, который нужно читать, вникая в подробности сюжета. Его едят медленно: организм жует, переваривает, постепенно усваивает сахар, а клетчатка следит, чтобы сюжет не развивался слишком стремительно.

Сок – это краткий пересказ на ютубе от блогера-любителя. Витамины на месте, но важные детали вырезаны. Клетчатка исчезает, как и посылы автора между строк в произведении, и сахар попадает в кровь без вступления и пауз. Нет красной строки и окончания главы. Поэтому для организма стакан сока – скорее быстрый перекус, чем полноценный и полезный прием пищи.

С детства нас учили, что сок – это вкусно, полезно и уж точно не так вредно, как газировка в яркой банке. Стакан апельсинового ассоциировался с витаминами, заботой и правильным выбором.

При этом соки сокам рознь. Мы решили поговорить с врачом-терапевтом, сертифицированным диетологом, магистром медицинских наук в области питания человека и членом Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой и выяснить, как часто можно пить сок без вреда для организма и в чем принципиальная разница между фруктом, соком, нектаром и сокосодержащим напитком.

"Важно понимать, что натуральный сок – это продукт, полученный из фруктов или овощей без добавления воды и сахара. А вот сокосодержащие напитки могут включать всего несколько процентов сока, все остальное – это вода, сахар, сиропы, ароматизаторы и кислоты. Разница принципиальная, такие напитки дают резко более высокую гликемическую нагрузку, почти не содержат витаминов и фитонутриентов, формируют привычку к сладкому вкусу и при регулярном употреблении повышают риск инсулинорезистентности. По сути, это подслащенная вода, а не источник пользы", – говорит врач.

Соки прямого отжима честнее, их не разбирали и не собирали как конструктор, в них больше того, за что мы вообще любим фрукты. Правда, и цена у такой честности соответствующая.

А вот нектары и сокосодержащие напитки – это отдельный жанр, как сериалы на основе исторических событий, где подлинными могут остаться только имена исторических личностей. Такие соки умело притворяются полезными, хотя, по сути, ближе к сладким напиткам с фруктовым запахом.

Мы выбираем, нас выбирают

Фото: freepik

Выбор сока – это всегда маленький тест на внимательность. Упаковка может обещать все что угодно, но реальность прячется в составе мелким шрифтом. Чем короче список ингредиентов, тем меньше сюрпризов. Отсутствие добавленного сахара не делает сок диетическим. Фруктоза все равно остается сахаром, просто с более хорошей и незапятнанной репутацией. А мутный осадок на дне, который, кстати, многих пугает, зачастую говорит о том, что сок хотя бы не вычистили до состояния прозрачной сладкой воды.

Даже ВОЗ в недавнем докладе призывает правительства вводить налоги на сахаросодержащие напитки, чтобы снизить смертность и одновременно увеличить доходы бюджета. Вред для здоровья куда выше, чем польза. Это уже доказано. При этом многие страны пока не облагают налогами напитки, богатые натуральным сахаром, включая 100-процентные соки, которые часто воспринимаются как "безопасные", хотя, по сути, могут давать такую же нагрузку на организм, как газированные напитки или даже алкоголь.

Понятное дело, что от сока мы не можем отказаться окончательно. Поэтому попросили Алмагуль Ержекенову дать рекомендации, как выбрать сок, который нанесет меньший урон нашему здоровью.

Выбирая сок, в первую очередь стоит смотреть на состав: в идеале там должен быть один ингредиент – "100% сок", "сок прямого отжима" или "восстановленный сок". В составе не должно быть: сахара,

глюкозо-фруктозного сиропа,

концентратов сиропов,

ароматизаторов.

"Важно обращать внимание и на пищевую ценность. Если углеводов больше 10-11 граммов на 100 мл, это уже высокая сахарная нагрузка. А маркетинговые слова вроде "фитнес", "эко" или "витаминный" не являются показателем качества продукта", – пояснила диетолог.

Пить или не пить, вот в чем вопрос

Фото: freepik

Главная загвоздка все же не в том, какой сок полезнее, а в том, зачем мы его пьем. Если воспринимать сок как витаминную замену овощам и фруктам, можно легко обмануть себя. Один стакан апельсинового сока – это несколько апельсинов, съеденных за минуту и без чувства сытости. Но если относиться к соку честно и понимать, что мы пьем его ради удовольствия или как редкое дополнение к завтраку или красивому напитку к еде, он перестает быть проблемой.

"Согласно рекомендациям диетологов и ВОЗ, сок стоит ограничивать до 100-150 мл в день, лучше пить его после еды и ни в коем случае не натощак, а еще не каждый день. Для людей с инсулинорезистентностью, диабетом или лишним весом сок лучше употреблять редко или заменить овощными соками и смузи, где сохраняется клетчатка", – Алмагуль Ержекенова.

Сок – это не принцесса, заточенная в замке, и уж точно не дракон, который ее там удерживает. Он скорее второстепенный персонаж в нашей жизненной сказке. Без него сюжет не становится хуже. Мы просто привыкли думать, что если он есть – значит, история автоматически стала лучше. Но на деле сок не спасает рацион, не лечит усталость и не заменяет овощи и фрукты. Он напиток, который может быть вкусным и удобным. Просто не стоит путать здоровье с красивой коробкой и складными рифмами.

Так что, открывая следующий тетрапакет, не надо искать в нем волшебства. Сок как сцена после титров, который можно включить в сюжет, но и без него основная концепция не рухнет.