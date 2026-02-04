Для кого конец зимы станет переломным, рассказала известная ясновидящая

Для некоторых знаков зодиака конец зимы станет точкой разворота. Речь о решениях, которые поменяют траекторию жизни, и встречах, после которых многое уже не будет прежним. Об этом предупредила известная казахстанская ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, февраль и март 2026 года ощущаются как тонкий мост между прошлым и будущим – старые сценарии теряют силу, а новые еще только формируются. И астрологические конфигурации в этот период особенно насыщенные.

Конец зимы, по словам участницы "Битвы экстрасенсов", станет шоковой терапией для:

Овнов

Последняя декада февраля для них пройдет под сильным влиянием Марса – энергия буквально просится наружу. Хочется действовать быстро, брать инициативу и не оглядываться назад. В профессиональной сфере возможны резкие рывки – предложения о новых проектах, смена роли или неожиданный шанс проявить себя там, где раньше не замечали, пишет Starhit.

Личная жизнь тоже не остается в стороне. В этот период вероятны яркие знакомства, которые вспыхнут внезапно и затронут глубже, чем кажется на первый взгляд. При этом важно не поддаваться импульсу принимать решения сгоряча.

Конец зимы для Овнов – как костер, который легко разгорается, но требует контроля. Практический совет – дайте себе паузу хотя бы в сутки перед ключевыми шагами, особенно в конце февраля.

Раков

Для них конец зимы проходит под знаком Луны и ее чувствительных циклов. Эмоциональный фон становится более насыщенным, а прошлые темы могут неожиданно напомнить о себе. Февраль и начало марта подталкивают к переосмыслению отношений – как личных, так и семейных. Возможны как теплые примирения, так и окончательные расставания, если связь давно себя исчерпала.

Финансовая сторона жизни тоже может зависеть от близких людей. Поддержка, совместные решения или предложения через знакомых способны открыть новые возможности.

Чтобы использовать этот период с пользой, Ракам стоит прислушиваться к собственным ощущениям и не игнорировать внутренний дискомфорт.

"Лучшее решение – то, после которого становится спокойнее, даже если сначала оно кажется непростым". Кажетта Ахметжанова

Весов

Венера в конце зимы делает жизнь Весов похожей на чаши весов, которые постоянно колеблются. С одной стороны – привычная стабильность, с другой – заманчивые перемены. Особенно остро этот выбор ощущается в партнерских отношениях, будь то личная история или деловой союз. Вопросы равенства, ответственности и взаимной выгоды выходят на первый план.

Март может принести неожиданные предложения, от которых сложно отказаться. Это может быть новая работа, проект или формат сотрудничества. Главное – не пытаться угодить всем сразу.

Практический совет для Весов – четко сформулировать для себя, что сейчас важнее: комфорт или рост. Ответ на этот вопрос поможет не упустить момент и сделать выбор без сожалений.

Козерогов

Для них конец зимы становится временем серьезных решений. Это не про спонтанность, а про закладку фундамента на годы вперед. В фокусе внимания – карьера, статус, место жительства. Возможны мысли о смене деятельности или переходе на совершенно новый уровень ответственности.

Особую роль играют знакомства с людьми, обладающими опытом и влиянием. Такие контакты могут показаться случайными, но на самом деле они открывают важные двери.

Уже сейчас стоит навести порядок в целях и планах, убрать лишнее и честно ответить себе, к чему вы стремитесь. Конец зимы дает Козерогам редкий шанс выстроить опору для будущего, если не бояться долгосрочных решений.

Рыб

Когда Солнце входит в знак Рыб, энергия начинает работать особенно тонко и глубоко. День рождения в этот период становится точкой отсчета нового личного года, а значит – и новых возможностей. Конец зимы дает Рыбам редкую концентрацию сил для начала проектов, которые давно откладывались.

Интуиция выходит на пик, и внутренний голос становится надежным ориентиром. Это хорошее время для творческих и духовных прорывов, обучения и работы с собой. Чтобы настроиться на свою волну, Рыбам полезно замедлиться и сократить внешний шум. Чем тише вокруг, тем яснее становятся подсказки, которые подбрасывает жизнь.

Общие рекомендации для всех знаков

Кажетта Ахметжанова отметила, что конец зимы – это время, когда перемены словно стоят в воздухе и ждут подходящего момента. Даже если вашего знака нет в вышеперечисленных, это не означает, что период пройдет незаметно. Для кого-то энергии проявятся мягче, почти незаметно, но эффект от них может быть не менее значимым. Открытость новому и готовность увидеть возможность там, где раньше ее не было, помогут использовать это время с максимальной пользой.

Ключевые даты конца зимы – 22-25 февраля и 10-15 марта. В эти периоды события могут разворачиваться быстрее обычного. Ретроградный Меркурий в марте напоминает о важности внимательности к деталям и документам. Универсальный совет – фиксировать мысли и решения в дневнике, чтобы видеть собственную динамику и не терять важные инсайты.

