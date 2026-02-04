#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Советы

Для кого конец зимы станет переломным, рассказала известная ясновидящая

ясновидящая Кажетта Ахметжанова, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:56 Фото: Instagram/kajetta
Для некоторых знаков зодиака конец зимы станет точкой разворота. Речь о решениях, которые поменяют траекторию жизни, и встречах, после которых многое уже не будет прежним. Об этом предупредила известная казахстанская ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, февраль и март 2026 года ощущаются как тонкий мост между прошлым и будущим – старые сценарии теряют силу, а новые еще только формируются. И астрологические конфигурации в этот период особенно насыщенные.

Конец зимы, по словам участницы "Битвы экстрасенсов", станет шоковой терапией для:

Овнов

Последняя декада февраля для них пройдет под сильным влиянием Марса – энергия буквально просится наружу. Хочется действовать быстро, брать инициативу и не оглядываться назад. В профессиональной сфере возможны резкие рывки – предложения о новых проектах, смена роли или неожиданный шанс проявить себя там, где раньше не замечали, пишет Starhit.

Личная жизнь тоже не остается в стороне. В этот период вероятны яркие знакомства, которые вспыхнут внезапно и затронут глубже, чем кажется на первый взгляд. При этом важно не поддаваться импульсу принимать решения сгоряча.

Конец зимы для Овнов – как костер, который легко разгорается, но требует контроля. Практический совет – дайте себе паузу хотя бы в сутки перед ключевыми шагами, особенно в конце февраля.

Раков

Для них конец зимы проходит под знаком Луны и ее чувствительных циклов. Эмоциональный фон становится более насыщенным, а прошлые темы могут неожиданно напомнить о себе. Февраль и начало марта подталкивают к переосмыслению отношений – как личных, так и семейных. Возможны как теплые примирения, так и окончательные расставания, если связь давно себя исчерпала.

Финансовая сторона жизни тоже может зависеть от близких людей. Поддержка, совместные решения или предложения через знакомых способны открыть новые возможности.

Чтобы использовать этот период с пользой, Ракам стоит прислушиваться к собственным ощущениям и не игнорировать внутренний дискомфорт.

"Лучшее решение – то, после которого становится спокойнее, даже если сначала оно кажется непростым".Кажетта Ахметжанова

Весов

Венера в конце зимы делает жизнь Весов похожей на чаши весов, которые постоянно колеблются. С одной стороны – привычная стабильность, с другой – заманчивые перемены. Особенно остро этот выбор ощущается в партнерских отношениях, будь то личная история или деловой союз. Вопросы равенства, ответственности и взаимной выгоды выходят на первый план.

Март может принести неожиданные предложения, от которых сложно отказаться. Это может быть новая работа, проект или формат сотрудничества. Главное – не пытаться угодить всем сразу.

Практический совет для Весов – четко сформулировать для себя, что сейчас важнее: комфорт или рост. Ответ на этот вопрос поможет не упустить момент и сделать выбор без сожалений.

Козерогов

Для них конец зимы становится временем серьезных решений. Это не про спонтанность, а про закладку фундамента на годы вперед. В фокусе внимания – карьера, статус, место жительства. Возможны мысли о смене деятельности или переходе на совершенно новый уровень ответственности.

Особую роль играют знакомства с людьми, обладающими опытом и влиянием. Такие контакты могут показаться случайными, но на самом деле они открывают важные двери.

Уже сейчас стоит навести порядок в целях и планах, убрать лишнее и честно ответить себе, к чему вы стремитесь. Конец зимы дает Козерогам редкий шанс выстроить опору для будущего, если не бояться долгосрочных решений.

Рыб

Когда Солнце входит в знак Рыб, энергия начинает работать особенно тонко и глубоко. День рождения в этот период становится точкой отсчета нового личного года, а значит – и новых возможностей. Конец зимы дает Рыбам редкую концентрацию сил для начала проектов, которые давно откладывались.

Интуиция выходит на пик, и внутренний голос становится надежным ориентиром. Это хорошее время для творческих и духовных прорывов, обучения и работы с собой. Чтобы настроиться на свою волну, Рыбам полезно замедлиться и сократить внешний шум. Чем тише вокруг, тем яснее становятся подсказки, которые подбрасывает жизнь.

Общие рекомендации для всех знаков

Кажетта Ахметжанова отметила, что конец зимы – это время, когда перемены словно стоят в воздухе и ждут подходящего момента. Даже если вашего знака нет в вышеперечисленных, это не означает, что период пройдет незаметно. Для кого-то энергии проявятся мягче, почти незаметно, но эффект от них может быть не менее значимым. Открытость новому и готовность увидеть возможность там, где раньше ее не было, помогут использовать это время с максимальной пользой.

Ключевые даты конца зимы – 22-25 февраля и 10-15 марта. В эти периоды события могут разворачиваться быстрее обычного. Ретроградный Меркурий в марте напоминает о важности внимательности к деталям и документам. Универсальный совет – фиксировать мысли и решения в дневнике, чтобы видеть собственную динамику и не терять важные инсайты.

Ранее астрологи предрекли уверенно сказочную удачу с 4 февраля двум знакам зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю от известной ясновидящей
11:37, 07 апреля 2025
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю от известной ясновидящей
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
07:07, 21 сентября 2023
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астрологи сделали прогноз для всех знаков зодиака на конец зимы
15:02, 23 февраля 2025
Астрологи сделали прогноз для всех знаков зодиака на конец зимы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: