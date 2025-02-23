Астрологи сделали прогноз для всех знаков зодиака на конец зимы

Астрологи обещают, что конец зимы для всех знаков зодиака будет насыщен событиями, сообщает Zakon.kz.

Портал dobro.press подготовил гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта.

Овен

Гороскоп советует Овнам в первую очередь заняться рабочими вопросами. Проявляйте инициативу и продвигайте собственные идеи. Энергии хватит на все.

Телец

Гороскоп на февраль говорит, что Тельцы будут как никогда уверены в себе. Подумайте, чего бы вы хотели добиться, и сразу начинайте действовать. Смело ставьте перед собой высокие цели.

Близнецы

Гороскоп на неделю передает, что Близнецов будут активно привлекать к новым проектам и обязанностям. Никому не отказывайте. Так вы прокачаете квалификацию и быстрее добьетесь повышения. Но не перетруждайтесь.

Рак

Как и некоторым другим знакам зодиака, звезды советуют Ракам доверять собственной интуиции. Прежде всего займитесь рабочими вопросами. В отношениях с близкими не прячьте чувства, это поможет стать ближе друг к другу.

Лев

Гороскоп на следующую неделю рекомендует Львам сохранять спокойствие на работе. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и вовремя выполняйте задачи. При этом не стесняйтесь проявлять креативность.

Дева

Гороскоп говорит, что Девы должны следовать четкому плану. На время откажитесь от импровизации и кардинальных перемен. К успеху приведет заранее определенная последовательность действий.

Весы

Гороскоп на неделю гарантирует, что Весы будут находиться в гармонии. Вы легко найдете компромиссы в любых ситуациях и быстро поладите с новыми знакомыми