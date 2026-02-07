"Социально неловкие": названы три знака зодиака, которые всегда попадают в неудобные ситуации
Астрологи Леди Mail объясняют: это потому, что интуиция вечно подсказывает этим знакам необычные решения.
Овен
Эти товарищи очень импульсивны и сильно торопят события. Впервые завидев человека и ощутив к нему симпатию, они с легкостью могут представить их будущую свадьбу, ремонт в совместном доме, страну для медового месяца и много других "интересностей". Стоит ли говорить, что далеко не все в восторге от такого стремительного развития событий?
Рак
Раки отличаются особой чувствительностью и тонкой душевной организацией. Им достаточно сложно открываться новому человеку. Поэтому их частая тактика – слушать и наблюдать. Однако звенящая тишина на протяжении половины свидания, как правило, создает впечатление, что Раки скучные, незаинтересованные и высокомерные.
Водолей
Из-за природной общительности и эмоциональности представители этого знака могут начать рассказывать свои "удивительные" истории, совершенно не фильтруя информацию. Безусловно, некоторых такая откровенность может шокировать. Особенно с учетом того, что в процессе своего словесного потока Водолеи часто забывают слушать собеседника и потом сильно об этом переживают.
Ранее стали известны знаки зодиака, которые спасутся от "выгорания" этой весной.