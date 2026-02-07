#Казахстан в сравнении
"Социально неловкие": названы три знака зодиака, которые всегда попадают в неудобные ситуации

Первое свидание для многих становится серьезным испытанием. Некоторым все же удается произвести хорошее впечатление, а вот представителям трех знаков обычно не везет, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail объясняют: это потому, что интуиция вечно подсказывает этим знакам необычные решения.

Овен

Эти товарищи очень импульсивны и сильно торопят события. Впервые завидев человека и ощутив к нему симпатию, они с легкостью могут представить их будущую свадьбу, ремонт в совместном доме, страну для медового месяца и много других "интересностей". Стоит ли говорить, что далеко не все в восторге от такого стремительного развития событий?

Рак

Раки отличаются особой чувствительностью и тонкой душевной организацией. Им достаточно сложно открываться новому человеку. Поэтому их частая тактика – слушать и наблюдать. Однако звенящая тишина на протяжении половины свидания, как правило, создает впечатление, что Раки скучные, незаинтересованные и высокомерные.

Водолей

Из-за природной общительности и эмоциональности представители этого знака могут начать рассказывать свои "удивительные" истории, совершенно не фильтруя информацию. Безусловно, некоторых такая откровенность может шокировать. Особенно с учетом того, что в процессе своего словесного потока Водолеи часто забывают слушать собеседника и потом сильно об этом переживают.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые спасутся от "выгорания" этой весной.

Аксинья Титова
