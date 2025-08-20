#АЭС в Казахстане
Советы

Названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии

Пара, вокзал, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 05:30 Фото: pixabay
Для некоторых представителей знаков зодиака километры становятся не препятствием для романтики, а возможностью сохранить любовь в ее самом чистом виде, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, отношения на расстоянии – испытание не для всех. Пока для одних это источник постоянной тревоги, для других – идеальный формат, позволяющий сохранить личную свободу и глубокую привязанность одновременно.

Близнецы

Близнецы не просто принимают отношения на расстоянии – они искренне считают их одним из лучших вариантов. Представителям этого знака важно постоянно ощущать свободу, движение, перемены. Слишком тесная эмоциональная или физическая связь может их утомлять. А вот партнер, который где-то далеко, но при этом поддерживает живое и интересное общение, становится для Близнецов настоящим сокровищем.

Стрелец

Стрельцы – прирожденные искатели приключений. Они часто находятся в пути: командировки, путешествия, новые проекты. Для них отношения на расстоянии становятся способом сохранить свою независимость и избежать ощущения запертой клетки. Представители этого знака зодиака верят в то, что настоящая любовь выдержит любые испытания, в том числе и километры между ними и партнером.

Водолей

Водолеи по природе одиночки, даже если очень любят. Им жизненно необходимо личное пространство, интеллектуальная свобода и ощущение, что их не контролируют. Отношения на расстоянии прекрасно вписываются в их образ жизни: позволяют сохранять близость с дорогим человеком, но при этом оставаться верными себе. Представители этого знака зодиака будут скучать, конечно, но скорее о душевной связи, а не о физическом присутствии.

Козерог

На первый взгляд кажется, что Козероги – люди приземленные и требуют постоянного присутствия партнера рядом. Однако на самом деле представители этого знака умеют долго ждать и работать на перспективу. Они понимают, что иногда расстояние необходимо для достижения больших целей: карьерного роста, финансовой стабильности, личностного развития. Козероги способны сохранять верность и глубокую привязанность, даже если встречи происходят редко.

Рыбы

Чувственные Рыбы на удивление хорошо справляются с отношениями на расстоянии. Их сила – в умении жить чувствами. Они могут неделями подпитывать свои эмоции воспоминаниями о прошлой встрече или мечтами о будущем свидании. Для Рыб очень важна духовная связь, а физическая дистанция не разрушает, а иногда даже усиливает их внутреннюю привязанность. Единственное условие: партнер должен регулярно проявлять внимание и заботу.

Ранее были названы 5 знаков зодиака, которые не переносят критику в работе.

Аксинья Титова
