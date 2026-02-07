Астрологи назвали три знака зодиака, чья простота хуже хитрости
Как пишет Леди Mail, все остальные знаки очень были бы рады, если бы эта троица научилась не рубить сплеча.
Овен
В Овне настолько мало хитрости, что другим знакам впору скинуться и немного добавить. Потому что там, где Водолей отвесит двусмысленный комплимент, а Весы просто дипломатично промолчат, Овен радостно рубанет правду-матку, да еще и переспросит, точно ли адресат все понял?
Стрелец
По-настоящему хитрым Стрельца назвать сложно: слишком в нем много энергии и слишком уж он нетерпелив. Также естественно, непринужденно и не скрываясь, Стрелец скажет что-то "воодушевляющее" (и хорошо, если не при всех), а потом искренне удивится: ты что, дружище, обиделся?
Телец
Абсолютно уверенный в себе и своей правоте Телец не видит никакого смысла щадить чьи-то чувства: он же добра желает. Хочет как лучше. Научить, помочь, раскрыть глаза. И ничего, что потом "раскрытые" глаза дергаются еще неделю…
