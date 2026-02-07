Астрологи назвали три знака зодиака, чья простота хуже хитрости

Принято считать, что манипуляторы и хитрецы – главные "злодеи" зодиакального круга, однако астрологи уверяют: страшнее этих качеств может быть только убийственная прямота некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, все остальные знаки очень были бы рады, если бы эта троица научилась не рубить сплеча.

Овен

В Овне настолько мало хитрости, что другим знакам впору скинуться и немного добавить. Потому что там, где Водолей отвесит двусмысленный комплимент, а Весы просто дипломатично промолчат, Овен радостно рубанет правду-матку, да еще и переспросит, точно ли адресат все понял?

Стрелец

По-настоящему хитрым Стрельца назвать сложно: слишком в нем много энергии и слишком уж он нетерпелив. Также естественно, непринужденно и не скрываясь, Стрелец скажет что-то "воодушевляющее" (и хорошо, если не при всех), а потом искренне удивится: ты что, дружище, обиделся?

Телец

Абсолютно уверенный в себе и своей правоте Телец не видит никакого смысла щадить чьи-то чувства: он же добра желает. Хочет как лучше. Научить, помочь, раскрыть глаза. И ничего, что потом "раскрытые" глаза дергаются еще неделю…

Ранее стали известны три знака зодиака, которые всегда попадают в неудобные ситуации.