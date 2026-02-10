#Казахстан в сравнении
Пять знаков зодиака, кому весна 2026 года принесет счастье и богатство

цветущая ветка, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:48 Фото: pixabay
Казахстанская ясновидящая, звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Кажетта Ахметжанова рассказала, для кого грядущие весенние месяцы станут настоящим подарком судьбы, сообщает Zakon.kz.

По ее данным, в целом астрологическая картина сезона обещает не просто приятные совпадения, а реальные возможности для роста доходов, укрепления отношений и исполнения заветных желаний. А некоторым знакам весна принесет богатство и счастье.

Телец

Тельцам весна 2026 года напомнит хорошо ухоженный сад – их усилия наконец начнут приносить плоды. С середины марта и до конца апреля откроется пик возможностей для карьерного роста, повышения доходов и смены должностного статуса. Возможны неожиданные источники прибыли – бонусы, инвестиции, выплаты или поддержка со стороны.

Стабильность станет основой личного счастья, а ощущение надежного тыла сделает Тельцов особенно привлекательными. Одиноких представителей знака ждут романтические знакомства в комфортной и спокойной обстановке.

Искать возможности стоит в сферах недвижимости, финансов, красоты и сервиса. Благоприятные даты для важных решений – с 18 по 24 марта и с 10 по 17 апреля.

Лев

Для Львов весна пройдет в атмосфере заслуженного внимания. Солнце усиливает влияние знака, помогая раскрыть харизму и лидерские качества. Апрель и май становятся временем публичного успеха, признания заслуг и роста авторитета. Карьерные достижения могут сопровождаться наградами, повышением или предложениями, которые поменяют уровень жизни.

Финансовое благополучие придет через творчество, управление и умение вести за собой.

В личной жизни усилится страсть, отношения станут теплее и глубже, а новые знакомства быстро приобретут серьезный оттенок.

Важно грамотно использовать волну успеха – не распыляться и выбирать цели с долгосрочной перспективой. Особое внимание стоит уделить периоду с 5 по 12 мая, когда шансы реализовать задуманное максимальны.

Скорпион

Весна для Скорпионов словно скрытая река, которая внезапно выйдет из берегов и поменяет ландшафт жизни. Уже в марте появятся неожиданные возможности – предложения, знакомства или идеи, способные кардинально изменить доходы.

Скорпионы словно притянут нужных людей и обстоятельства, а глубокие эмоциональные связи станут источником личного счастья. Интуиция сработает без сбоев и поможет принимать верные решения.

Практический шаг к успеху – четко сформулировать финансовую цель и действовать последовательно. Лучшее время для активных действий – с 20 по 28 марта и с 22 по 30 апреля.

Стрелец

Стрельцам весна 2026 года раскроется как карта сокровищ. Апрель станет месяцем максимальных возможностей, особенно в темах обучения, путешествий и международных проектов. Удача будет сопровождать все, что связано с ростом и развитием.

Финансовые перспективы могут прийти через новые знания, сотрудничество с иностранными партнерами или смену направления деятельности. В личной жизни возможны неожиданные знакомства, в том числе на расстоянии или в нестандартной обстановке.

Риск, взятый осознанно, окупится. Чтобы расширить зону везения, стоит чаще выходить за привычные рамки и говорить "да" новым предложениям, особенно после 10 апреля.

Водолей

Водолеям весна напомнит запуск нового проекта, который долго ждал своего часа. Май станет временем технологических и финансовых открытий, когда креативность напрямую превращается в доход. Идеи, которые раньше казались слишком смелыми, найдут поддержку и отклик.

Социальные связи сыграют ключевую роль – полезные знакомства, команды и сообщества откроют доступ к ресурсам. Личное счастье выстроится на ощущении аутентичности и возможности быть собой. Неожиданные повороты судьбы приведут к успеху, если не сопротивляться переменам.

"Искать свою золотую жилу стоит в сфере технологий, онлайн-проектов, образования и креативных индустрий, особенно после 15 мая", – рассказала Кажетта Ахметжанова Starhit.ru.

Но даже самым везучим знакам важно поддержать поток возможностей действиями. По словам ясновидящей, весна 2026 года выделяется ключевыми датами – новолуние 29 марта и полнолуние 13 апреля, которые подходят для постановки целей и подведения первых итогов. Простые практики работают лучше сложных ритуалов: порядок в финансах, четкий план на сезон и регулярные шаги к цели.

Полезно визуализировать желаемое и составить список приоритетов на весну.

Если вашего знака нет в этом списке, это не повод расстраиваться. У каждого есть свои периоды роста и удачи, просто весной 2026 года энергия распределяется неравномерно.

"Этот сезон все равно благоприятен для обновления и движения вперед. Огненные знаки могут сделать ставку на инициативу, земные – на практичность, воздушные – на общение, а водные – на интуицию. Любой знак способен поймать волну весеннего везения, если сосредоточится на одной ключевой сфере и будет действовать осознанно. Иногда достаточно чуть больше внимания к возможностям, которые уже рядом", – отметила Кажетта.

Ранее другой звездный экстрасенс рассказала, почему нам снятся умершие родственники и близкие.

