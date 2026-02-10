#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Советы

Почему снятся умершие родственники, объяснила известный экстрасенс

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:19 Фото: pixabay
Известный экстрасенс, участница телешоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Виктория Райдос рассказала, что сны с умершими родственниками, друзьями или знакомыми могут иметь различную природу и не всегда мистическую, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, появление покойных во сне зачастую связано с внутренним эмоциональным состоянием человека. В ряде случаев такие образы формируются под влиянием воспоминаний, сильных переживаний или не до конца прожитой утраты. Особенно часто подобные сновидения возникают вскоре после смерти близкого человека, когда психологическая травма еще не ослабла.

"Если человек ушел не так давно, если вы травмированы его уходом, если вы сильно тоскуете, то сон о покойном – скорее знак вашей скорби", – пояснила 5-tv.ru экстрасенс.

Райдос отметила, что сны с близкими в первые недели после похорон являются естественной частью процесса прощания. В этот период человек продолжает эмоциональный диалог с ушедшим, что отражается в сновидениях. Но чрезмерная фиксация на утрате, по ее мнению, может затруднять внутреннее принятие произошедшего, поэтому важно со временем отпускать переживания.

Особое значение, как подчеркнула Райдос, традиционно придается девятому и сороковому дням после смерти, которые в ряде культур считаются этапами прощания души с миром живых. В этот период сны могут быть более яркими и эмоционально насыщенными.

Если во сне появляется кровный родственник, экстрасенс рекомендует обратить внимание на семейную историю и личные качества приснившегося. Такие сновидения могут быть связаны с вопросами рода, повторяющимися жизненными сценариями или ценностями, передаваемыми из поколения в поколение. В частности, важную роль могут играть воспоминания о наставлениях или устойчивых выражениях, которые использовал умерший при жизни.

"К примеру, если вам снится бабушка или дедушка, вспомните хотя бы то, чему они вас учили. Или какую-то фразу, которую они любили приговаривать", – объяснила экстрасенс.

Райдос также посоветовала учитывать эмоциональное состояние после пробуждения. Чувство тревоги, спокойствия или облегчения может служить дополнительной подсказкой к пониманию смысла сна.

Отдельно экстрасенс остановилась на снах, в которых происходит разговор с умершим. По ее мнению, такие сюжеты нередко воспринимаются как предупреждение о возможных трудностях. В этом случае важно вспомнить содержание диалога и тематику обсуждения, поскольку она может указывать на сферу жизни, требующую повышенного внимания.

При этом специалист подчеркнула, что подобные сновидения не всегда несут негативный смысл. Во многих случаях образ умершего близкого человека во сне может символизировать поддержку, защиту или внутренний ресурс самого сновидца. Такие сны, по словам Райдос, нередко трактуются как знак долгой и насыщенной жизни.

Если во сне покойный преподносит подарок или деньги, это может восприниматься как символическое послание. Значение подобных образов зависит от личности умершего и характера отношений с ним при жизни.

"Если покойник дает деньги и он является вашим знакомым, то он желает, чтобы вы прожили его жизнь, повторили его судьбу. Нужно прислушаться к советам, которые он давал, вспомнить их", – пояснила Райдос.

Особое значение, как отметила Райдос, имеют сновидения, в которых умершие родственники плачут. В таких случаях это расценивается как серьезное предупреждение. Если снится отец, следует обратить внимание на финансовое состояние семьи и достаток. Сновидения с плачущей матерью могут указывать на необходимость контроля за здоровьем и осторожного поведения.

Образы других близких родственников, включая дядей, теть, бабушек и дедушек, часто предвещают получение значимых новостей. По мнению Виктории Райдос, такие события могут быть непростыми, однако сновидец получает возможность подготовиться к ним.

Райдос также выделила символическое значение сновидений о кладбищах или похоронных процессиях. Она пояснила, что подобные сюжеты могут предвещать крупные перемены в жизни человека, связанные с переездом, рождением детей или вступлением в брак. Она подчеркнула, что сны с умершими не стоит воспринимать как негативное предзнаменование; ключевое значение имеет правильная интерпретация увиденного.

Ранее Zakon.kz писал, почему кошку нельзя будить в определенные моменты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
90% людей говорят их каждый день: известный экстрасенс назвала фразы, приносящие несчастье
14:44, 03 октября 2025
90% людей говорят их каждый день: известный экстрасенс назвала фразы, приносящие несчастье
Медийный экстрасенс рассказала, как настроить себя на удачу
06:32, 05 августа 2024
Медийный экстрасенс рассказала, как настроить себя на удачу
Шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" возвращается на экраны после перерыва
07:40, 27 июля 2025
Шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" возвращается на экраны после перерыва
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: