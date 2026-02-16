Начавшаяся неделя проверит на прочность: удачные и неудачные дни назвала астролог

Начавшаяся неделя, 16-22 февраля, ознаменуется резкими перепадами: от проверок на выдержку до шансов на удачу и снова к вызовам. Об этом предупредила астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, главная стратегия недели – не запускать новое на пике эмоций и завершать вовремя старое.

Понедельник, 16 февраля

Энергия дня: шанс есть, но эмоции мешают. Будет возможность договориться, понять, расширить горизонты, увидеть перспективу. Но есть нюанс: эмоции могут быть неконтролируемыми, вспыльчивость повышенной, реакции резкими.

"Нужно действовать тихо: решать только текущие, знакомые вопросы, особенно связанные с информацией, документами и бытовыми делами", – советует астролог.

Не стоит делать:

запускать новые проекты

принимать судьбоносные решения

действовать на эмоциях

ввязываться в конфликты

Делайте:

занимайтесь рутиной

работайте с документами

плывите по течению

наблюдайте, а не реагируй

Например, если появится выгодная идея, запишите ее, но не стартуйте сегодня. Совет "тише едешь – дальше будешь" – это буквально стратегия дня.

Вторник, 17 февраля

Энергия дня: освобождение через резкость. Возможны внезапные разрывы и неожиданные события. День про освобождение: либо вы сами решаете отпустить старое, либо жизнь делает это за вас.

"Первая половина дня подходит для осознанного завершения. Если цепляться за отжившее, возможны резкие и неприятные повороты. Вечер значительно мягче и спокойнее". Елена Негрей

Не стоит делать:

держаться за то, что давно трещит

провоцировать конфликты

игнорировать сигналы судьбы

рисковать

Делайте:

осознанно завершайте

расчищайте пространство

принимайте решения самостоятельно

важные разговоры переносите на вечер

Например, если чувствуете, что пора закрыть тему, сделайте это сами, а не жди удара извне.

Среда, 18 февраля

Энергия дня: закладка будущего и интуитивный рост. День сопровождается перспективами, расширением, удачей, усилена тема финансов, красоты и партнерства.

"Начинается более мягкий, творческий и интуитивный период. Второй лунный день благоприятен для старта новой страницы жизни", - пишет астролог в своем Telegram-канале.

Не стоит делать:

действовать через агрессию

игнорировать внутренние ощущения

обесценивать новые возможности

Делайте:

запускайте спокойные проекты

слушайте интуицию

инвестируйте в будущее

"Пример: отличное время для творческих стартов, обучения, планирования нового этапа. Совет: сегодня интуиция знает дорогу лучше логики", - отметила Елена Негрей.

Четверг, 19 февраля

Энергия дня: плывем, а не давим. День работает через мягкость, гибкость и внутреннее доверие. Все важные вопросы лучше завершить до 18:00. Водная стихия требует не напора, а течения.

Не стоит делать:

давить

требовать

действовать через агрессию

Делайте:

доверяйте процессу

слушайте сердце

ищите нестандартные решения

завершайте начатое

Например, решение может прийти неожиданно через разговор, сон или случайную встречу. Совет дня: сегодня выигрывает тот, кто умеет плыть по течению, а не бороться с ним.

Пятница, 20 февраля

Энергия дня: превышение полномочий. День чреват вспышками эмоций, чрезмерностью, желанием доказать свою правоту любой ценой.

"Это аспект перегиба: можно переоценить силы, перейти границу дозволенного или ввязаться в конфликт, где изначально позиции неравны. День провоцирует на "я сейчас всем покажу", но последствия могут быть масштабнее, чем ожидалось", - предупредила астролог.

Не стоит делать:

ввязываться в конфликты давить авторитетом

рисковать репутацией

принимать решения в состоянии гнева

Делайте:

направляйте энергию в спорт

занимайтесь активными делами

держите самоконтроль

соблюдайте технику безопасности

Спор легко может перерасти в борьбу за власть, даже если изначально вопрос был незначительным. Сегодня сила в умении вовремя остановиться.

Суббота, 21 февраля

Энергия дня: окно удачи до 14:00 - аспект большой удачи, перспектив, приятных встреч, подарков и гармоничных договоренностей. При этом может подняться тема выбора: либо осознанный шаг вперед, либо урок через ошибку. Благоприятные аспекты работают только до 14:00.

Не стоит делать:

откладывать важные встречи на вечер

импульсивно тратить деньги

рисковать после 14:00

Делайте:

планируйте свидания и покупки на первую половину дня

используйте шанс для переговоров

принимайте решения осознанно

после обеда не забываем отдохнуть

Совет дня: ловим волну утром, а вечером просто наслаждаемся тишиной.

Воскресенье, 22 февраля

Энергия дня: утреннее напряжение, дневная стабилизация. Утро склонно к обидам, ревности, эмоциональным перегибам, перееданию, перегрузу ЖКТ.

"Может возникнуть ощущение, что нас лишают привычной стабильности. Аспект работает до 11:00. После напряжение спадает. Луна в течение дня не формирует точных жестких аспектов и стремится к гармоничным взаимодействиям. День постепенно выравнивается". Елена Негрей

Не стоит делать:

выяснять отношения утром

провоцировать эмоциональные разговоры

переедать или перегружать организм

Делайте:

важные вопросы переносите на послеобеденное время

занимайтесь спокойными делами

создавайте комфорт вокруг себя

восстанавливайте ресурс

Пример: если утро начинается с раздражения, не принимайте решений до полудня. Утро проживаем аккуратно, день выравниваем осознанностью.

