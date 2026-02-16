#Референдум-2026
Советы

Начавшаяся неделя проверит на прочность: удачные и неудачные дни назвала астролог

работа астролога, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:12 Фото: pexels
Начавшаяся неделя, 16-22 февраля, ознаменуется резкими перепадами: от проверок на выдержку до шансов на удачу и снова к вызовам. Об этом предупредила астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, главная стратегия недели – не запускать новое на пике эмоций и завершать вовремя старое.

Понедельник, 16 февраля

Энергия дня: шанс есть, но эмоции мешают. Будет возможность договориться, понять, расширить горизонты, увидеть перспективу. Но есть нюанс: эмоции могут быть неконтролируемыми, вспыльчивость повышенной, реакции резкими.

"Нужно действовать тихо: решать только текущие, знакомые вопросы, особенно связанные с информацией, документами и бытовыми делами", – советует астролог.

Не стоит делать:

  • запускать новые проекты
  • принимать судьбоносные решения
  • действовать на эмоциях
  • ввязываться в конфликты

Делайте:

  • занимайтесь рутиной
  • работайте с документами
  • плывите по течению
  • наблюдайте, а не реагируй

Например, если появится выгодная идея, запишите ее, но не стартуйте сегодня. Совет "тише едешь – дальше будешь" – это буквально стратегия дня.

Вторник, 17 февраля

Энергия дня: освобождение через резкость. Возможны внезапные разрывы и неожиданные события. День про освобождение: либо вы сами решаете отпустить старое, либо жизнь делает это за вас. 

"Первая половина дня подходит для осознанного завершения. Если цепляться за отжившее, возможны резкие и неприятные повороты. Вечер значительно мягче и спокойнее".Елена Негрей

Не стоит делать:

  • держаться за то, что давно трещит
  • провоцировать конфликты
  • игнорировать сигналы судьбы
  • рисковать

Делайте:

  • осознанно завершайте
  • расчищайте пространство
  • принимайте решения самостоятельно
  • важные разговоры переносите на вечер

Например, если чувствуете, что пора закрыть тему, сделайте это сами, а не жди удара извне.

Среда, 18 февраля

Энергия дня: закладка будущего и интуитивный рост. День сопровождается перспективами, расширением, удачей, усилена тема финансов, красоты и партнерства.

"Начинается более мягкий, творческий и интуитивный период. Второй лунный день благоприятен для старта новой страницы жизни", - пишет астролог в своем Telegram-канале.

Не стоит делать:

  • действовать через агрессию
  • игнорировать внутренние ощущения
  • обесценивать новые возможности

Делайте:

  • запускайте спокойные проекты
  • слушайте интуицию
  • инвестируйте в будущее
"Пример: отличное время для творческих стартов, обучения, планирования нового этапа. Совет: сегодня интуиция знает дорогу лучше логики", - отметила Елена Негрей.

Четверг, 19 февраля

Энергия дня: плывем, а не давим. День работает через мягкость, гибкость и внутреннее доверие. Все важные вопросы лучше завершить до 18:00. Водная стихия требует не напора, а течения.

Не стоит делать:

  • давить
  • требовать
  • действовать через агрессию

Делайте:

  • доверяйте процессу
  • слушайте сердце
  • ищите нестандартные решения
  • завершайте начатое

Например, решение может прийти неожиданно через разговор, сон или случайную встречу. Совет дня: сегодня выигрывает тот, кто умеет плыть по течению, а не бороться с ним.

Пятница, 20 февраля 

Энергия дня: превышение полномочий. День чреват вспышками эмоций, чрезмерностью, желанием доказать свою правоту любой ценой.

"Это аспект перегиба: можно переоценить силы, перейти границу дозволенного или ввязаться в конфликт, где изначально позиции неравны. День провоцирует на "я сейчас всем покажу", но последствия могут быть масштабнее, чем ожидалось", - предупредила астролог.

Не стоит делать:

  • ввязываться в конфликты давить авторитетом
  • рисковать репутацией
  • принимать решения в состоянии гнева

Делайте:

  • направляйте энергию в спорт
  • занимайтесь активными делами
  • держите самоконтроль
  • соблюдайте технику безопасности

Спор легко может перерасти в борьбу за власть, даже если изначально вопрос был незначительным. Сегодня сила в умении вовремя остановиться.

Суббота, 21 февраля

Энергия дня: окно удачи до 14:00 - аспект большой удачи, перспектив, приятных встреч, подарков и гармоничных договоренностей. При этом может подняться тема выбора: либо осознанный шаг вперед, либо урок через ошибку. Благоприятные аспекты работают только до 14:00. 

Не стоит делать:

  • откладывать важные встречи на вечер
  • импульсивно тратить деньги
  • рисковать после 14:00

Делайте:

  • планируйте свидания и покупки на первую половину дня
  • используйте шанс для переговоров
  • принимайте решения осознанно
  • после обеда не забываем отдохнуть

Совет дня: ловим волну утром, а вечером просто наслаждаемся тишиной.

Воскресенье, 22 февраля

Энергия дня: утреннее напряжение, дневная стабилизация. Утро склонно к обидам, ревности, эмоциональным перегибам, перееданию, перегрузу ЖКТ.

"Может возникнуть ощущение, что нас лишают привычной стабильности. Аспект работает до 11:00. После напряжение спадает. Луна в течение дня не формирует точных жестких аспектов и стремится к гармоничным взаимодействиям. День постепенно выравнивается".Елена Негрей

Не стоит делать:

  • выяснять отношения утром
  • провоцировать эмоциональные разговоры
  • переедать или перегружать организм

Делайте:

  • важные вопросы переносите на послеобеденное время
  • занимайтесь спокойными делами
  • создавайте комфорт вокруг себя
  • восстанавливайте ресурс

Пример: если утро начинается с раздражения, не принимайте решений до полудня. Утро проживаем аккуратно, день выравниваем осознанностью.

А как пройдет сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака, мы рассказывали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
