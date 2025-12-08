#Казахстан в сравнении
Советы

Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации

астрологическая карта, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 10:49 Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какие вызовы будут стоять перед нами на этой неделе, с 8 по 14 декабря 2025 года, и как с ними справиться, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эта неделя будет проходить под напряженными аспектами: ложные импульсы, эмоциональные вспышки, путаница и высокая травмоопасность.

"Ближе к выходным напряжение чуть спадает. Главная задача недели: беречь себя, не спешить, не лезть в конфликты и не принимать важных решений в эмоциональном тумане", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

Понедельник 8 декабря

Энергия дня: эго, вспышки, конфликты, травмоопасность

Не стоит делать:

  • лезть на конфликт, "выступать", доказывать свою правоту
  • ездить быстро, нарушать ПДД
  • начинать важные разговоры до 10 утра

Делай:

  • после 10:00 легкие беседы, вопросы партнерства
  • держи себя в руках, контролируй эмоции
  • выбирай дипломатичность вместо показухи
"Пример. Если утром захотелось "высказать все боссу" – сегодня это прямой путь к скандалу. После 10 утра можно обсуждать, но спокойно и по фактам. Совет. Утром тишина и самоконтроль. После 10 утра только конструктив и аккуратность", – рекомендует Елена Негрей.

Вторник 9 декабря

Энергия дня: импульс + дисциплина, но риски сохраняются

Не стоит делать:

  • игнорировать правила и безопасность
  • браться за экстремальные нагрузки
  • реагировать на чужие вспышки агрессии

Делай:

  • конструктивные разговоры, особенно до обеда
  • спокойные действия с ясным намерением
  • работу, требующую инициативы + самообладания
"Пример. Если нужно договориться с партнером/руководителем утро и первая половина дня самые продуктивные. Совет: используй хорошие аспекты Луны, но помни о квадрате: "делай, но аккуратно", – отметила астролог.

Среда 10 декабря

Энергия дня: хаос, обиды, срывы, ошибки

Не стоит делать:

  • переговоры, подписи, крупные покупки
  • выяснять отношения, вас не поймут
  • опираться на информацию (она искажена!)

Делай:

  • минимум контактов
  • рутинные мелкие дела
  • эмоциональная гигиена: пауза перед словом
"Пример: если партнер что-то обещает или пытается выяснить отношения, сегодня 90% недопонимания. Откладываем. Совет: главная задача дня: просто пережить его без ошибок и конфликтов".Елена Негрей

Четверг 11 декабря

Энергия дня: кармические сюжеты, слабая интуиция, отсутствующая ясность

Не стоит делать:

  • принимать решения (вообще никакие!)
  • ставить точки, давать обещания
  • эмоционировать по прошлому

Делай:

  • наблюдай, анализируй, но не действуй
  • отдыхай, разгружай голову
  • откладывай важные вопросы на завтра
"Пример: если пришла "кармическая" ситуация или человек из прошлого – не решаем, не принимаем решений. Только наблюдаем. Совет. Сегодняшний девиз: не трогаем, не чиним, не решаем. Переживаем спокойно", – советует астролог.

Пятница 12 декабря

Энергия дня: эмоциональный накал, путаница, борьба с собой

Не стоит делать:

  • выяснять отношения до 19:15
  • искать ответы на эмоциях, ибо их сегодня "штормит"
  • рисковать, действовать импульсивно

Делай:

  • после 19:15 – переговоры, договоренности, примирения
  • нестандартные подходы к сложным ситуациям
  • взвешенные действия

Суббота 13 декабря

Энергия дня: запутанность, спасительное партнерство

Не стоит делать:

  • начинать новые дела
  • опираться на собственную логику, сегодня она сбоит
  • спешить, суетиться, принимать решения в одиночку

Делай:

  • обсуждай, советуйся, обращайся к партнерам
  • ищи красоту, баланс, гармонию
  • принимай поддержку, сегодня она работает идеально

Пример: если запутались в выборе, позвоните партнеру, другу, близкому – их мнение будет точнее вашего.

Не пытайтесь "все решить сами". День, когда партнер ваш лучший навигатор.

Воскресенье 14 декабря

Энергия дня: травмоопасность + эмоциональные качели

Не стоит делать:

  • рисковать в горах, на лыжах, санках: травмоопасность!
  • переоценивать свои силы
  • вмешиваться в эмоциональные разборки

Делай:

  • спокойный день: отдых, лень, кино, расслабление
  • не торопись, движения должны быть плавными
  • проводите время с приятными людьми (но не поднимайте в разговорах тяжелые темы)

Если запланировали активный отдых, выберите наиболее безопасный. Лыжи/сноуборд лучше отложить.

А наилучшим вариантом будет ничего не делать, а просто отдыхать. Это снизит риски и сохранит отношения.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, для которых 2026 год станет годом честной внутренней работы и прорывов в жизни. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
