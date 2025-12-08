Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
По ее словам, эта неделя будет проходить под напряженными аспектами: ложные импульсы, эмоциональные вспышки, путаница и высокая травмоопасность.
"Ближе к выходным напряжение чуть спадает. Главная задача недели: беречь себя, не спешить, не лезть в конфликты и не принимать важных решений в эмоциональном тумане", – пишет астролог в своем Telegram-канале.
Понедельник 8 декабря
Энергия дня: эго, вспышки, конфликты, травмоопасность
Не стоит делать:
- лезть на конфликт, "выступать", доказывать свою правоту
- ездить быстро, нарушать ПДД
- начинать важные разговоры до 10 утра
Делай:
- после 10:00 легкие беседы, вопросы партнерства
- держи себя в руках, контролируй эмоции
- выбирай дипломатичность вместо показухи
"Пример. Если утром захотелось "высказать все боссу" – сегодня это прямой путь к скандалу. После 10 утра можно обсуждать, но спокойно и по фактам. Совет. Утром тишина и самоконтроль. После 10 утра только конструктив и аккуратность", – рекомендует Елена Негрей.
Вторник 9 декабря
Энергия дня: импульс + дисциплина, но риски сохраняются
Не стоит делать:
- игнорировать правила и безопасность
- браться за экстремальные нагрузки
- реагировать на чужие вспышки агрессии
Делай:
- конструктивные разговоры, особенно до обеда
- спокойные действия с ясным намерением
- работу, требующую инициативы + самообладания
"Пример. Если нужно договориться с партнером/руководителем утро и первая половина дня самые продуктивные. Совет: используй хорошие аспекты Луны, но помни о квадрате: "делай, но аккуратно", – отметила астролог.
Среда 10 декабря
Энергия дня: хаос, обиды, срывы, ошибки
Не стоит делать:
- переговоры, подписи, крупные покупки
- выяснять отношения, вас не поймут
- опираться на информацию (она искажена!)
Делай:
- минимум контактов
- рутинные мелкие дела
- эмоциональная гигиена: пауза перед словом
"Пример: если партнер что-то обещает или пытается выяснить отношения, сегодня 90% недопонимания. Откладываем. Совет: главная задача дня: просто пережить его без ошибок и конфликтов".Елена Негрей
Четверг 11 декабря
Энергия дня: кармические сюжеты, слабая интуиция, отсутствующая ясность
Не стоит делать:
- принимать решения (вообще никакие!)
- ставить точки, давать обещания
- эмоционировать по прошлому
Делай:
- наблюдай, анализируй, но не действуй
- отдыхай, разгружай голову
- откладывай важные вопросы на завтра
"Пример: если пришла "кармическая" ситуация или человек из прошлого – не решаем, не принимаем решений. Только наблюдаем. Совет. Сегодняшний девиз: не трогаем, не чиним, не решаем. Переживаем спокойно", – советует астролог.
Пятница 12 декабря
Энергия дня: эмоциональный накал, путаница, борьба с собой
Не стоит делать:
- выяснять отношения до 19:15
- искать ответы на эмоциях, ибо их сегодня "штормит"
- рисковать, действовать импульсивно
Делай:
- после 19:15 – переговоры, договоренности, примирения
- нестандартные подходы к сложным ситуациям
- взвешенные действия
Суббота 13 декабря
Энергия дня: запутанность, спасительное партнерство
Не стоит делать:
- начинать новые дела
- опираться на собственную логику, сегодня она сбоит
- спешить, суетиться, принимать решения в одиночку
Делай:
- обсуждай, советуйся, обращайся к партнерам
- ищи красоту, баланс, гармонию
- принимай поддержку, сегодня она работает идеально
Пример: если запутались в выборе, позвоните партнеру, другу, близкому – их мнение будет точнее вашего.
Не пытайтесь "все решить сами". День, когда партнер ваш лучший навигатор.
Воскресенье 14 декабря
Энергия дня: травмоопасность + эмоциональные качели
Не стоит делать:
- рисковать в горах, на лыжах, санках: травмоопасность!
- переоценивать свои силы
- вмешиваться в эмоциональные разборки
Делай:
- спокойный день: отдых, лень, кино, расслабление
- не торопись, движения должны быть плавными
- проводите время с приятными людьми (но не поднимайте в разговорах тяжелые темы)
Если запланировали активный отдых, выберите наиболее безопасный. Лыжи/сноуборд лучше отложить.
А наилучшим вариантом будет ничего не делать, а просто отдыхать. Это снизит риски и сохранит отношения.
