Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какие вызовы будут стоять перед нами на этой неделе, с 8 по 14 декабря 2025 года, и как с ними справиться, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эта неделя будет проходить под напряженными аспектами: ложные импульсы, эмоциональные вспышки, путаница и высокая травмоопасность.

"Ближе к выходным напряжение чуть спадает. Главная задача недели: беречь себя, не спешить, не лезть в конфликты и не принимать важных решений в эмоциональном тумане", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

Понедельник 8 декабря

Энергия дня: эго, вспышки, конфликты, травмоопасность

Не стоит делать:

лезть на конфликт, "выступать", доказывать свою правоту

ездить быстро, нарушать ПДД

начинать важные разговоры до 10 утра

Делай:

после 10:00 легкие беседы, вопросы партнерства

держи себя в руках, контролируй эмоции

выбирай дипломатичность вместо показухи

"Пример. Если утром захотелось "высказать все боссу" – сегодня это прямой путь к скандалу. После 10 утра можно обсуждать, но спокойно и по фактам. Совет. Утром тишина и самоконтроль. После 10 утра только конструктив и аккуратность", – рекомендует Елена Негрей.

Вторник 9 декабря

Энергия дня: импульс + дисциплина, но риски сохраняются

Не стоит делать:

игнорировать правила и безопасность

браться за экстремальные нагрузки

реагировать на чужие вспышки агрессии

Делай:

конструктивные разговоры, особенно до обеда

спокойные действия с ясным намерением

работу, требующую инициативы + самообладания

"Пример. Если нужно договориться с партнером/руководителем утро и первая половина дня самые продуктивные. Совет: используй хорошие аспекты Луны, но помни о квадрате: "делай, но аккуратно", – отметила астролог.

Среда 10 декабря

Энергия дня: хаос, обиды, срывы, ошибки

Не стоит делать:

переговоры, подписи, крупные покупки

выяснять отношения, вас не поймут

опираться на информацию (она искажена!)

Делай:

минимум контактов

рутинные мелкие дела

эмоциональная гигиена: пауза перед словом

"Пример: если партнер что-то обещает или пытается выяснить отношения, сегодня 90% недопонимания. Откладываем. Совет: главная задача дня: просто пережить его без ошибок и конфликтов". Елена Негрей

Четверг 11 декабря

Энергия дня: кармические сюжеты, слабая интуиция, отсутствующая ясность

Не стоит делать:

принимать решения (вообще никакие!)

ставить точки, давать обещания

эмоционировать по прошлому

Делай:

наблюдай, анализируй, но не действуй

отдыхай, разгружай голову

откладывай важные вопросы на завтра

"Пример: если пришла "кармическая" ситуация или человек из прошлого – не решаем, не принимаем решений. Только наблюдаем. Совет. Сегодняшний девиз: не трогаем, не чиним, не решаем. Переживаем спокойно", – советует астролог.

Пятница 12 декабря

Энергия дня: эмоциональный накал, путаница, борьба с собой

Не стоит делать:

выяснять отношения до 19:15

искать ответы на эмоциях, ибо их сегодня "штормит"

рисковать, действовать импульсивно

Делай:

после 19:15 – переговоры, договоренности, примирения

нестандартные подходы к сложным ситуациям

взвешенные действия

Суббота 13 декабря

Энергия дня: запутанность, спасительное партнерство

Не стоит делать:

начинать новые дела

опираться на собственную логику, сегодня она сбоит

спешить, суетиться, принимать решения в одиночку

Делай:

обсуждай, советуйся, обращайся к партнерам

ищи красоту, баланс, гармонию

принимай поддержку, сегодня она работает идеально

Пример: если запутались в выборе, позвоните партнеру, другу, близкому – их мнение будет точнее вашего.

Не пытайтесь "все решить сами". День, когда партнер ваш лучший навигатор.

Воскресенье 14 декабря

Энергия дня: травмоопасность + эмоциональные качели

Не стоит делать:

рисковать в горах, на лыжах, санках: травмоопасность!

переоценивать свои силы

вмешиваться в эмоциональные разборки

Делай:

спокойный день: отдых, лень, кино, расслабление

не торопись, движения должны быть плавными

проводите время с приятными людьми (но не поднимайте в разговорах тяжелые темы)

Если запланировали активный отдых, выберите наиболее безопасный. Лыжи/сноуборд лучше отложить.

А наилучшим вариантом будет ничего не делать, а просто отдыхать. Это снизит риски и сохранит отношения.

