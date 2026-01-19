Астролог раскрыла опасные и перспективные дни начавшейся недели
По ее словам, это будут дни перезагрузки, трансформаций и жестких внутренних решений.
Понедельник, 19 января
Энергия дня: очищение, перерождение, запуск нового цикла.
"Первый лунный день – один из самых сильных для намерений и трансформаций. Ночью прошел идеальный аспект для избавления от негатива, а сам праздник Крещения усиливает тему очищения на всех уровнях – физическом, эмоциональном и духовном... ...Все, что связано с прошлым, страхами и застарелыми сценариями, можно и нужно отпускать", – отметила астролог.
Не стоит делать:
- тащить за собой обиды и негатив
- сомневаться в принятых решениях
- начинать день в суете
- обесценивать внутренние инсайты
Делайте:
- очищайте пространство и тело
- формулируйте новые намерения
- запускайте идеи и планы
- избавляйтесь от всего лишнего
Например, сегодня работают в разы сильнее холодный душ, купание, уборка, запись намерений и т.д. Сегодня можно начать новую жизнь, если вы к этому готовы.
Вторник, 20 января
Энергия дня: свобода, резкие решения, необратимые шаги. Все, что будет сказано или сделано в этот день на эмоциях, может уже не иметь обратного хода.
Не стоит делать:
- выяснять отношения сгоряча
- рубить с плеча
- принимать решения в состоянии аффекта
- разрушать то, что можно трансформировать
Делайте:
- честно расставляйте точки над "i"
- избавляйтесь от действительно отжившего
- действуйте спокойно и осознанно
- направляйте энергию в конструктив
"Пример: если есть желание "все бросить" – сначала задай себе вопрос: не бегство ли это", – советует Елена Негрей.
Среда, 21 января
Энергия дня: интуиция, принятие, закладка будущего. Все, что вы проживете в этот день, заложит тенденции на целый месяц.
Не стоит делать:
- истерить и драматизировать
- давить на себя и других
- принимать решения в первой половине дня
- обесценивать свои чувства
Делай:
- действуйте мягко и осознанно
- прислушивайтесь к интуиции
- занимайтесь творчеством и планированием
- будьте лояльны к себе и другим
Спокойная среда и отсутствие спешки принесет больше пользы, чем активность через силу.
Четверг, 22 января
Энергия дня: большие возможности и проверка на осознанность. Пятый лунный день требует внимательности: сомнения, неправильные решения и пренебрежение принципами могут сбить с пути.
Не стоит делать:
- идти против своих ценностей
- принимать решения в спешке
- игнорировать сигналы тела
- переедать и перегружаться
Делайте:
- проявляйте осознанность
- тщательно взвешивайте шаги
- слушайте интуицию, но проверяйте реальность
- берегите энергию
"Пример: если планируешь запуск проекта, продумай детали и не действуй на авось. Совет: сегодня выигрывает тот, кто идет осознанно, а не импульсивно", – пишет в своем Telegram-канале астролог.
Пятница, 23 января
Энергия дня: грамотное использование времени = результат. День нестандартный, но очень сильный, если правильно выбрать часы. До 12:00 – период дисциплины, стратегии и продвижения вперед через разумные действия. Хорошо для творчества, планирования, серьезных разговоров и закладки долгосрочных целей. С 12:00 до 16:30 – потерянность, расфокус, иллюзии. С 16:30 и до конца дня – активность, напор, можно решать, продавливать, запускать и действовать.
Не стоит делать:
- принимать важные решения с 12 до 16:30
- доверять эмоциям и интуиции в середине дня
- плыть по течению
- ждать, что "само сложится"
Делайте:
- планируйте и работайте до 12:00
- с 16:30 активно действуйте
- продвигайте себя, идеи, проекты
- используйте напор и инициативу
Важный разговор или запуск лучше перенести на вечер, результат будет в разы сильнее. В этот день выигрывает тот, кто умеет управлять временем, а не эмоциями.
Суббота, 24 января
Энергия дня: эмоциональные качели и провокации. Вероятность вспышек, раздражения, особенно в семье, с близкими и старшими; повышенная конфликтность, давление, требования, философские споры "кто прав".
Не стоит делать:
- выяснять отношения
- качать права
- доказывать свою правоту
- давить на близких
Делайте:
- держите эмоции под контролем
- сокращайте общение при напряжении
- занимайтесь собой и телом
- выбирайте спокойный формат дня
"Пример: если чувствуешь, что разговор накаляется, лучше выйти из него, чем довести до конфликта. Совет: тишина и дистанция – наша лучшая защита".Елена Негрей
Воскресенье, 25 января
Энергия дня: неопределенность и неожиданные повороты. Возможны неожиданные ситуации, нестандартные повороты, аварийность. День не для планов, а для наблюдения.
Не стоит делать:
- что-то начинать
- принимать решения
- строить четкие планы
- рисковать и спешить
Делайте:
- отдыхайте
- занимайтесь телом (аккуратно!)
- наблюдайте и анализируйте
- принимайте день таким, какой он есть
Например, если планы срываются, не сопротивляйтесь, для этого дня это норма. Лучший выбор дня – ничего не решать и просто восстановиться.
О том, как сегодня, 19 января, пройдет для всех знаков зодиака, мы писали здесь.