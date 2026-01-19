Астролог раскрыла опасные и перспективные дни начавшейся недели

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей раскрыла, какой будет начавшаяся неделя – с 19 по 25 января, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будут дни перезагрузки, трансформаций и жестких внутренних решений.

Понедельник, 19 января

Энергия дня: очищение, перерождение, запуск нового цикла.

"Первый лунный день – один из самых сильных для намерений и трансформаций. Ночью прошел идеальный аспект для избавления от негатива, а сам праздник Крещения усиливает тему очищения на всех уровнях – физическом, эмоциональном и духовном... ...Все, что связано с прошлым, страхами и застарелыми сценариями, можно и нужно отпускать", – отметила астролог.

Не стоит делать:

тащить за собой обиды и негатив

сомневаться в принятых решениях

начинать день в суете

обесценивать внутренние инсайты

Делайте:

очищайте пространство и тело

формулируйте новые намерения

запускайте идеи и планы

избавляйтесь от всего лишнего

Например, сегодня работают в разы сильнее холодный душ, купание, уборка, запись намерений и т.д. Сегодня можно начать новую жизнь, если вы к этому готовы.

Вторник, 20 января

Энергия дня: свобода, резкие решения, необратимые шаги. Все, что будет сказано или сделано в этот день на эмоциях, может уже не иметь обратного хода.

Не стоит делать:

выяснять отношения сгоряча

рубить с плеча

принимать решения в состоянии аффекта

разрушать то, что можно трансформировать

Делайте:

честно расставляйте точки над "i"

избавляйтесь от действительно отжившего

действуйте спокойно и осознанно

направляйте энергию в конструктив

"Пример: если есть желание "все бросить" – сначала задай себе вопрос: не бегство ли это", – советует Елена Негрей.

Среда, 21 января

Энергия дня: интуиция, принятие, закладка будущего. Все, что вы проживете в этот день, заложит тенденции на целый месяц.

Не стоит делать:

истерить и драматизировать

давить на себя и других

принимать решения в первой половине дня

обесценивать свои чувства

Делай:

действуйте мягко и осознанно

прислушивайтесь к интуиции

занимайтесь творчеством и планированием

будьте лояльны к себе и другим

Спокойная среда и отсутствие спешки принесет больше пользы, чем активность через силу.

Четверг, 22 января

Энергия дня: большие возможности и проверка на осознанность. Пятый лунный день требует внимательности: сомнения, неправильные решения и пренебрежение принципами могут сбить с пути.

Не стоит делать:

идти против своих ценностей

принимать решения в спешке

игнорировать сигналы тела

переедать и перегружаться

Делайте:

проявляйте осознанность

тщательно взвешивайте шаги

слушайте интуицию, но проверяйте реальность

берегите энергию

"Пример: если планируешь запуск проекта, продумай детали и не действуй на авось. Совет: сегодня выигрывает тот, кто идет осознанно, а не импульсивно", – пишет в своем Telegram-канале астролог.

Пятница, 23 января

Энергия дня: грамотное использование времени = результат. День нестандартный, но очень сильный, если правильно выбрать часы. До 12:00 – период дисциплины, стратегии и продвижения вперед через разумные действия. Хорошо для творчества, планирования, серьезных разговоров и закладки долгосрочных целей. С 12:00 до 16:30 – потерянность, расфокус, иллюзии. С 16:30 и до конца дня – активность, напор, можно решать, продавливать, запускать и действовать.

Не стоит делать:

принимать важные решения с 12 до 16:30

доверять эмоциям и интуиции в середине дня

плыть по течению

ждать, что "само сложится"

Делайте:

планируйте и работайте до 12:00

с 16:30 активно действуйте

продвигайте себя, идеи, проекты

используйте напор и инициативу

Важный разговор или запуск лучше перенести на вечер, результат будет в разы сильнее. В этот день выигрывает тот, кто умеет управлять временем, а не эмоциями.

Суббота, 24 января

Энергия дня: эмоциональные качели и провокации. Вероятность вспышек, раздражения, особенно в семье, с близкими и старшими; повышенная конфликтность, давление, требования, философские споры "кто прав".

Не стоит делать:

выяснять отношения

качать права

доказывать свою правоту

давить на близких

Делайте:

держите эмоции под контролем

сокращайте общение при напряжении

занимайтесь собой и телом

выбирайте спокойный формат дня

"Пример: если чувствуешь, что разговор накаляется, лучше выйти из него, чем довести до конфликта. Совет: тишина и дистанция – наша лучшая защита". Елена Негрей

Воскресенье, 25 января

Энергия дня: неопределенность и неожиданные повороты. Возможны неожиданные ситуации, нестандартные повороты, аварийность. День не для планов, а для наблюдения.

Не стоит делать:

что-то начинать

принимать решения

строить четкие планы

рисковать и спешить

Делайте:

отдыхайте

занимайтесь телом (аккуратно!)

наблюдайте и анализируйте

принимайте день таким, какой он есть

Например, если планы срываются, не сопротивляйтесь, для этого дня это норма. Лучший выбор дня – ничего не решать и просто восстановиться.

