Проверка на прочность и окна удачи: прогноз астролога на неделю с 16 по 22 февраля
По ее словам, главная стратегия недели – не запускать новое на пике эмоций и завершать вовремя старое.
Понедельник, 16 февраля
Энергия дня: шанс есть, но эмоции мешают. Будет возможность договориться, понять, расширить горизонты, увидеть перспективу. Но есть нюанс: эмоции могут быть неконтролируемыми, вспыльчивость повышенной, реакции резкими.
"Нужно действовать тихо: решать только текущие, знакомые вопросы, особенно связанные с информацией, документами и бытовыми делами", – советует астролог.
Не стоит делать:
- запускать новые проекты
- принимать судьбоносные решения
- действовать на эмоциях
- ввязываться в конфликты
Делайте:
- занимайтесь рутиной
- работайте с документами
- плывите по течению
- наблюдайте, а не реагируйте
Например, если появится выгодная идея, запишите ее, но не стартуйте сегодня. Совет "тише едешь – дальше будешь" – это буквально стратегия дня.
Вторник, 17 февраля
Энергия дня: освобождение через резкость. Возможны внезапные разрывы и неожиданные события. День про освобождение: либо вы сами решаете отпустить старое, либо жизнь делает это за вас.
"Первая половина дня подходит для осознанного завершения. Если цепляться за отжившее, возможны резкие и неприятные повороты. Вечер значительно мягче и спокойнее".Елена Негрей
Не стоит делать:
- держаться за то, что давно трещит
- провоцировать конфликты
- игнорировать сигналы судьбы
- рисковать
Делайте:
- осознанно завершайте
- расчищайте пространство
- принимайте решения самостоятельно
- важные разговоры переносите на вечер
Например, если чувствуете, что пора закрыть тему, сделайте это сами, а не ждите удара извне.
Среда, 18 февраля
Энергия дня: закладка будущего и интуитивный рост. День сопровождается перспективами, расширением, удачей, усилена тема финансов, красоты и партнерства.
"Начинается более мягкий, творческий и интуитивный период. Второй лунный день благоприятен для старта новой страницы жизни", – пишет астролог в своем Telegram-канале.
Не стоит делать:
- действовать через агрессию
- игнорировать внутренние ощущения
- обесценивать новые возможности
Делайте:
- запускайте спокойные проекты
- слушайте интуицию
- инвестируйте в будущее
"Пример: отличное время для творческих стартов, обучения, планирования нового этапа. Совет: сегодня интуиция знает дорогу лучше логики", – отметила Елена Негрей.
Четверг, 19 февраля
Энергия дня: плывем, а не давим. День работает через мягкость, гибкость и внутреннее доверие. Все важные вопросы лучше завершить до 18:00. Водная стихия требует не напора, а течения.
Не стоит делать:
- давить
- требовать
- действовать через агрессию
Делайте:
- доверяйте процессу
- слушайте сердце
- ищите нестандартные решения
- завершайте начатое
Например, решение может прийти неожиданно через разговор, сон или случайную встречу. Совет дня: сегодня выигрывает тот, кто умеет плыть по течению, а не бороться с ним.
Пятница, 20 февраля
Энергия дня: превышение полномочий. День чреват вспышками эмоций, чрезмерностью, желанием доказать свою правоту любой ценой.
"Это аспект перегиба: можно переоценить силы, перейти границу дозволенного или ввязаться в конфликт, где изначально позиции неравны. День провоцирует на "я сейчас всем покажу", но последствия могут быть масштабнее, чем ожидалось", – предупредила астролог.
Не стоит делать:
- ввязываться в конфликты, давить авторитетом
- рисковать репутацией
- принимать решения в состоянии гнева
Делайте:
- направляйте энергию в спорт
- занимайтесь активными делами
- держите самоконтроль
- соблюдайте технику безопасности
Спор легко может перерасти в борьбу за власть, даже если изначально вопрос был незначительным. Сегодня сила в умении вовремя остановиться.
Суббота, 21 февраля
Энергия дня: окно удачи до 14:00 – аспект большой удачи, перспектив, приятных встреч, подарков и гармоничных договоренностей. При этом может подняться тема выбора: либо осознанный шаг вперед, либо урок через ошибку. Благоприятные аспекты работают только до 14:00.
Не стоит делать:
- откладывать важные встречи на вечер
- импульсивно тратить деньги
- рисковать после 14:00
Делайте:
- планируйте свидания и покупки на первую половину дня
- используйте шанс для переговоров
- принимайте решения осознанно
- после обеда не забываем отдохнуть
Совет дня: ловим волну утром, а вечером просто наслаждаемся тишиной.
Воскресенье, 22 февраля
Энергия дня: утреннее напряжение, дневная стабилизация. Утро склонно к обидам, ревности, эмоциональным перегибам, перееданию, перегрузу ЖКТ.
"Может возникнуть ощущение, что нас лишают привычной стабильности. Аспект работает до 11:00. После напряжение спадает. Луна в течение дня не формирует точных жестких аспектов и стремится к гармоничным взаимодействиям. День постепенно выравнивается".Елена Негрей
Не стоит делать:
- выяснять отношения утром
- провоцировать эмоциональные разговоры
- переедать или перегружать организм
Делайте:
- важные вопросы переносите на послеобеденное время
- занимайтесь спокойными делами
- создавайте комфорт вокруг себя
- восстанавливайте ресурс
Пример: если утро начинается с раздражения, не принимайте решений до полудня. Утро проживаем аккуратно, день выравниваем осознанностью.
