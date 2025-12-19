#Казахстан в сравнении
Названа допустимая норма алкоголя для мужчин и женщин в новогоднюю ночь

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:06 Фото: pexels
Российский врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал, сколько можно выпить спиртного в новогоднюю ночь мужчинам и женщинам, чтобы последствия были минимальны, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 19 декабря 2025 года эксперт отметил, что с медицинской точки зрения безопасной дозы алкоголя не существует. ВОЗ и ведущие профессиональные сообщества стоят на позиции, что любой объем этанола оказывает токсическое воздействие на организм.

"В практической наркологии мы используем понятие условно низкого риска, то есть таких доз, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжелым последствиям у здорового взрослого человека. Для мужчин это не более 20-30 г чистого этанола в сутки, для женщин – 10-20 г", – объяснил Руслан Исаев.

По его словам, разница в объеме связана с физиологическими особенностями: у женщин ниже активность ферментов, расщепляющих этанол, и выше чувствительность к его токсическому действию.

"Если пересчитать указанный объем на напитки, то он равен 200-250 мл сухого вина для мужчин и 100-150 мл для женщин или 500 мл пива для мужчин и около 330 мл для женщин или 50 мл крепкого алкоголя для мужчин и 25-30 мл для женщин", – отметил врач.

Он порекомендовал не употреблять алкоголь на пустой желудок, чередовать его с водой и делать паузы без него, чтобы избежать негативных последствий новогоднего застолья.

Как подчеркнул Исаев, нельзя смешивать разные спиртные напитки.

Врач особо обратил внимание на то, что алкоголь запрещен людям с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, зависимостями, а также тем, кто принимает психотропные препараты, антидепрессанты, снотворные или обезболивающие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:06
Эти ошибки на Новый год портят фигуру: предупреждение врача

О том, как выбрать качественную красную икру к новогоднему застолью, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
