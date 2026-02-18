Четыре знака зодиака окажутся во власти коридора затмений

Астролог обозначила тенденции ближайших двух недель и рассказала, кому из представителей зодиакального круга следует поберечься в этот период, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога Анастасии Першиной, днем 17 февраля начался период, который называют коридором затмений. Он завершится 3 марта лунным затмением в знаке Девы.

Это время считается энергетически насыщенным и нестабильным, события могут развиваться стремительно и непредсказуемо. Важно проявлять осознанность и осторожность, так как решения и действия, предпринятые во время коридора затмений, часто оказывают долгосрочное влияние на жизнь.

"Главная идея этого коридора – свобода становится реальностью, когда у нее появляется система. Коридор затмений пройдет на оси Водолей – Дева. Знак Водолея принесет новые идеи, встречи и маршруты. Дева попытается навести порядок в тех новых аспектах, что принесет Водолей. Поэтому сильнее всего будут затронуты темы того, что нужно обновить, где навести порядок", – приводит ее слова сайт ngs55.ru.

Специалист рекомендует отказаться от резких перемен в работе и бизнесе, крупных финансовых операций, а также разрыва старых и начала новых отношений.

Куда лучше навести порядок в доме и голове, уделить наконец внимание собственному здоровью, пересмотреть бюджет и завершить неоконченные дела.

Особенно это касается Водолеев, Львов, Рыб и Дев, которым коридор затмений грозит скачками настроения и обостренной жаждой перемен.

