#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.3
578.94
6.38
Советы

Четыре знака зодиака окажутся во власти коридора затмений

Знаки зодиака, гороскоп, советы , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 20:20 Фото: pixabay
Астролог обозначила тенденции ближайших двух недель и рассказала, кому из представителей зодиакального круга следует поберечься в этот период, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога Анастасии Першиной, днем 17 февраля начался период, который называют коридором затмений. Он завершится 3 марта лунным затмением в знаке Девы.

Это время считается энергетически насыщенным и нестабильным, события могут развиваться стремительно и непредсказуемо. Важно проявлять осознанность и осторожность, так как решения и действия, предпринятые во время коридора затмений, часто оказывают долгосрочное влияние на жизнь.

"Главная идея этого коридора – свобода становится реальностью, когда у нее появляется система. Коридор затмений пройдет на оси Водолей – Дева. Знак Водолея принесет новые идеи, встречи и маршруты. Дева попытается навести порядок в тех новых аспектах, что принесет Водолей. Поэтому сильнее всего будут затронуты темы того, что нужно обновить, где навести порядок", – приводит ее слова сайт ngs55.ru.

Специалист рекомендует отказаться от резких перемен в работе и бизнесе, крупных финансовых операций, а также разрыва старых и начала новых отношений.

Куда лучше навести порядок в доме и голове, уделить наконец внимание собственному здоровью, пересмотреть бюджет и завершить неоконченные дела.

Особенно это касается Водолеев, Львов, Рыб и Дев, которым коридор затмений грозит скачками настроения и обостренной жаждой перемен.

Ранее астрологи назвали самые пунктуальные знаки зодиака. Полный список тех, кто никогда не опаздывает, – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Кому во второй половине февраля улыбнутся звезды
09:45, 10 февраля 2024
Кому во второй половине февраля улыбнутся звезды
Пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты
09:14, 10 июля 2025
Пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты
Известный астролог предрекла судьбоносные перемены четырем знакам зодиака в июле
11:20, 26 июня 2025
Известный астролог предрекла судьбоносные перемены четырем знакам зодиака в июле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-защитник сборной Казахстана выбрал клуб на новый сезон
20:42, Сегодня
Экс-защитник сборной Казахстана выбрал клуб на новый сезон
Ислам Махачев оценил вероятность боя в Белом доме
20:23, Сегодня
Ислам Махачев оценил вероятность боя в Белом доме
Ислам Махачев раскрыл, когда состоится его следующий поединок в UFC
19:51, Сегодня
Ислам Махачев раскрыл, когда состоится его следующий поединок в UFC
"Не спал двое суток, это непередаваемое чувство": Шайдоров - о победе на ОИ-2026
19:33, Сегодня
"Не спал двое суток, это непередаваемое чувство": Шайдоров - о победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: