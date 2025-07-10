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Пять знаков зодиака уже этим летом окажутся на грани нищеты

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 09:14 Фото: freepik
Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которым лучше до конца лета не разбрасываться деньгами и немного поэкономить, сообщает Zakon.kz.

Телец

Представители знака зодиака Телец, как правило, ценят стабильность и материальное благополучие. Однако летнее положение Урана может внести хаос в их финансовую сферу. Неожиданные расходы, рискованные инвестиции, а также склонность к импульсивным покупкам могут существенно истощить их счета.

Составьте детальный бюджет, избегайте необдуманных трат, отложите крупные покупки и тщательно взвешивайте риски перед инвестированием.

Дева

Девы по гороскопу, известные своей практичностью, летом 2025 года могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, заставляющими их тратить больше, чем планировалось.

Создайте финансовую подушку безопасности, заранее откладывая средства на непредвиденные расходы. Постарайтесь не брать на себя слишком много ответственности и делегируйте некоторые задачи.

Весы

Весы, как отмечено в публикации Life, стремятся к гармонии во всех сферах жизни. Но именно летом 2025 года они могут легко потерять баланс в своих финансовых делах. Склонность к компромиссам носителей этого знака зодиака приведет к тому, что Весы будут брать на себя финансовые обязательства, которые не смогут выполнить.

Научитесь говорить "нет" и не бойтесь отказываться от предложений, которые могут привести к финансовым потерям. Будьте более решительными в принятии решений, касающихся денег.

Скорпион

Скорпионы по гороскопу, часто склонные к риску, летом 2025 года должны проявлять особую осторожность в финансовых вопросах. Агрессивные инвестиции, спекуляции и неумение контролировать эмоции могут привести к существенному минусу на банковском счету.

Обратитесь к финансовому консультанту, разработайте стратегию инвестирования с учетом минимизации рисков. Учитесь управлять своими эмоциями, чтобы не принимать поспешных решений.

Козерог

Козероги, привыкшие к планированию и контролю, могут столкнуться с неожиданными препятствиями, которые нарушат их финансовые планы. Задержка зарплаты, проблемы с бизнесом или непредвиденные обстоятельства могут привести к трудностям с деньгами.

Проверьте все свои финансовые документы, убедитесь в надежности партнеров и инвесторов. Разработайте план "Б" на случай непредвиденных ситуаций.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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