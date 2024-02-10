Кому во второй половине февраля улыбнутся звезды

Астрологи рассказали, кому ждать удачного периода в ближайшие недели. Это касается двух представителей зодиакального круга: Близнецов и Скорпионов, сообщает Zakon.kz.

Временем перемен станут ближайшие недели для Близнецов. Начинания этих дней обречены на успех, а новые проекты станут приносить доходы уже совсем скоро. Представителям знака следует очень внимательно относиться к поступающим предложениям, среди них окажутся такие, от которых попросту нельзя отказываться, – подобные шансы выпадают крайне редко.



Также звезды улыбнутся Скорпионам. Им рекомендовано не пороть горячку, а проявлять в делах вдумчивость и сдержанность, руководствуясь рациональным подходом. Дело в том, что принятые в феврале решения могут стать судьбоносными. Особенно правильным будет заняться развитием творческого потенциала – этот путь приведет к успеху.

Ранее астрологи сообщили, кому звезды подарят шанс изменить все в этом году.