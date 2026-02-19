Названы знаки зодиака, которые окажутся под особым покровительством Вселенной

В период Рыб, который продлится с 18 февраля до 20 марта, для некоторых знаков зодиака жизнь улучшается. Правда, в этот период лучше оставаться приземленными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, все будет зависеть от того, где планеты располагаются в вашей личной натальной карте в течение длительного времени.

Рак

Этот период прекрасно сочетается с вашими потребностями, которые связаны с путешествиями, образованием, духовностью. Положение звезд побуждает вас к новым перспективам и поиску приключений. Сейчас вы от природы более любознательны и можете искать знания различными способами, такими как чтение, просмотр телепередач, посещение курсов, семинаров или какое-либо самостоятельное обучение.

Скорпион

Вы будете проводить больше времени в общении, встречах, ища развлечений и наслаждаясь жизнью. В этот период одинокие Скорпионы могут встретить новую любовь, если ищут ее. Сейчас самое время выразить себя через искусство, одежду, внешний вид или просто чувствуя себя собой.

Рыбы

Это один из важных периодов для вас в этом году. Он служит временем обновления и возвращения к своим целям и истинному "я". Пришло время выйти на первый план и насладиться вниманием, даже если это для вас нетипично. Вы начнете лучше понимать, чего действительно хотите. Вы способны улавливать то, что нельзя увидеть, а можно только почувствовать.

Телец

Знак Рыб прекрасно подходит вам с точки зрения планетарных связей и неплох в личном плане, если вы ищете партнера. Если вы одиноки, это дает вам гораздо больше возможностей, чем обычно. Вы чувствуете себя более восприимчивыми и легче понимаете свои собственные эмоции и эмоции других.

