#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Советы

Названы знаки зодиака, которые окажутся под особым покровительством Вселенной

Мужчина, горы, крылья, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 08:20 Фото: freepik
В период Рыб, который продлится с 18 февраля до 20 марта, для некоторых знаков зодиака жизнь улучшается. Правда, в этот период лучше оставаться приземленными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, все будет зависеть от того, где планеты располагаются в вашей личной натальной карте в течение длительного времени.

Рак

Этот период прекрасно сочетается с вашими потребностями, которые связаны с путешествиями, образованием, духовностью. Положение звезд побуждает вас к новым перспективам и поиску приключений. Сейчас вы от природы более любознательны и можете искать знания различными способами, такими как чтение, просмотр телепередач, посещение курсов, семинаров или какое-либо самостоятельное обучение.

Скорпион

Вы будете проводить больше времени в общении, встречах, ища развлечений и наслаждаясь жизнью. В этот период одинокие Скорпионы могут встретить новую любовь, если ищут ее. Сейчас самое время выразить себя через искусство, одежду, внешний вид или просто чувствуя себя собой.

Рыбы

Это один из важных периодов для вас в этом году. Он служит временем обновления и возвращения к своим целям и истинному "я". Пришло время выйти на первый план и насладиться вниманием, даже если это для вас нетипично. Вы начнете лучше понимать, чего действительно хотите. Вы способны улавливать то, что нельзя увидеть, а можно только почувствовать.

Телец

Знак Рыб прекрасно подходит вам с точки зрения планетарных связей и неплох в личном плане, если вы ищете партнера. Если вы одиноки, это дает вам гораздо больше возможностей, чем обычно. Вы чувствуете себя более восприимчивыми и легче понимаете свои собственные эмоции и эмоции других.

Ранее астрологи назвали самые пунктуальные знаки зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане
09:00, Сегодня
Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане
Названы три знака зодиака, которые попали в "белый список" Вселенной
08:53, 27 февраля 2025
Названы три знака зодиака, которые попали в "белый список" Вселенной
Названы знаки зодиака, которым поможет Вселенная до конца 2025 года
05:20, 12 ноября 2025
Названы знаки зодиака, которым поможет Вселенная до конца 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: