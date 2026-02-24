Опасные полнолуния весны-2026: к чему готовиться и как пережить
По ее словам, будет три полнолуния, которые сформируют внутренний маршрут: от самообмана → через эмоциональный взрыв → к страху утраты стабильности.
"Это не случайная последовательность. Это психологическая логика сезона", – пишет астролог в своем Telegram-канале.
️Полнолуние 3 марта 2026
Ему свойственны иллюзии, чувствительность и бегство от реальности или духовные прорывы и просветления.
"Мартовское полнолуние – одно из самых тонких. В этот период психика работает не через логику, а через ожидания, надежды и эмоции".Елена Негрей
Человек становится:
- более внушаемым
- более доверчивым
- менее критичным
- склонным оправдывать то, что раньше вызывало сомнения
Включается идеализация – людей, отношений, предложений, будущего. Мы видим не реальность, а ее красивую версию. По словам астролога, самообман в это полнолуние – не слабость, а способ защиты: психика устала от жесткой реальности и ищет утешение.
Правильная стратегия в этот период:
- не принимать решений на эмоциях,
- проверять факты,
- не верить словам без действий,
- давать себе время.
️Полнолуние 1 апреля 2026
"Вспышки гнева и выход подавленного напряжения. Апрельское полнолуние резко меняет тон. Если в марте чувства растворялись, то здесь они взрываются. То, что долго копилось, выходит наружу: раздражение, злость, нетерпение, ощущение давления", – предупредила Негрей.
Даже у уравновешенных людей может появиться чувство: "Я больше не могу это терпеть".
Это полнолуние вскроет подавленное напряжение. Не сегодняшнее, а накопленное месяцами. И опасность будет не в гневе как таковом, а в том, куда он будет направлен. Под удар часто попадают:
- близкие
- коллеги
- люди, которые "под рукой"
Правильная стратегия в этот период:
- движение, физическая активность, телесная разрядка
- минимум споров
- максимум действий без эмоций.
️Полнолуние 1 мая 2026 – страх потерь и тема внутренней опоры.
"Майское полнолуние переводит фокус в зону безопасности. Здесь эмоции становятся тише, но глубже. Возникают вопросы: а хватит ли ресурсов? а что будет дальше? а на что я могу опереться? Даже при стабильной внешней ситуации может появиться тревога. Активируется страх потери контроля. Человек цепляется за привычное – не потому, что оно хорошее, а потому что оно знакомое. Особенно востребованы финансовые темы, работа, ощущение почвы под ногами, питание. Важно понять, что безопасность – не всегда в удержании старого. Иногда она в способности меняться и адаптироваться", – предупреждает астролог.
Правильная стратегия:
- пересмотр финансовых и ресурсных стратегий,
- честная оценка своих опор,
- поиск новых источников устойчивости.
Общий вывод весны-2026
Эти три полнолуния – не отдельные события. Это единый психологический процесс:
- март – медитации
- апрель – активность
- май – финансы
"Полнолуния не создают проблемы. Они подсвечивают то, что уже созрело внутри", – резюмировала специалист.
О том, как провести текущую неделю, до 1 марта, астролог рассказала здесь.