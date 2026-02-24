Опасные полнолуния весны-2026: к чему готовиться и как пережить

Астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей предупредила об опасностях, которые несут грядущие весенние полнолуния, и рассказала, как их пережить без ущерба, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, будет три полнолуния, которые сформируют внутренний маршрут: от самообмана → через эмоциональный взрыв → к страху утраты стабильности.



"Это не случайная последовательность. Это психологическая логика сезона", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

️Полнолуние 3 марта 2026

Ему свойственны иллюзии, чувствительность и бегство от реальности или духовные прорывы и просветления.

"Мартовское полнолуние – одно из самых тонких. В этот период психика работает не через логику, а через ожидания, надежды и эмоции". Елена Негрей

Человек становится:

более внушаемым

более доверчивым

менее критичным

склонным оправдывать то, что раньше вызывало сомнения

Включается идеализация – людей, отношений, предложений, будущего. Мы видим не реальность, а ее красивую версию. По словам астролога, самообман в это полнолуние – не слабость, а способ защиты: психика устала от жесткой реальности и ищет утешение.

Правильная стратегия в этот период:

не принимать решений на эмоциях,

проверять факты,

не верить словам без действий,

давать себе время.

️Полнолуние 1 апреля 2026

"Вспышки гнева и выход подавленного напряжения. Апрельское полнолуние резко меняет тон. Если в марте чувства растворялись, то здесь они взрываются. То, что долго копилось, выходит наружу: раздражение, злость, нетерпение, ощущение давления", – предупредила Негрей.

Даже у уравновешенных людей может появиться чувство: "Я больше не могу это терпеть".

Это полнолуние вскроет подавленное напряжение. Не сегодняшнее, а накопленное месяцами. И опасность будет не в гневе как таковом, а в том, куда он будет направлен. Под удар часто попадают:

близкие

коллеги

люди, которые "под рукой"

Правильная стратегия в этот период:

движение, физическая активность, телесная разрядка

минимум споров

максимум действий без эмоций.

️Полнолуние 1 мая 2026 – страх потерь и тема внутренней опоры.

"Майское полнолуние переводит фокус в зону безопасности. Здесь эмоции становятся тише, но глубже. Возникают вопросы: а хватит ли ресурсов? а что будет дальше? а на что я могу опереться? Даже при стабильной внешней ситуации может появиться тревога. Активируется страх потери контроля. Человек цепляется за привычное – не потому, что оно хорошее, а потому что оно знакомое. Особенно востребованы финансовые темы, работа, ощущение почвы под ногами, питание. Важно понять, что безопасность – не всегда в удержании старого. Иногда она в способности меняться и адаптироваться", – предупреждает астролог.

Правильная стратегия:

пересмотр финансовых и ресурсных стратегий,

честная оценка своих опор,

поиск новых источников устойчивости.

Общий вывод весны-2026

Эти три полнолуния – не отдельные события. Это единый психологический процесс:

март – медитации

апрель – активность

май – финансы

"Полнолуния не создают проблемы. Они подсвечивают то, что уже созрело внутри", – резюмировала специалист.

