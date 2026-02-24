#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Советы

Опасные полнолуния весны-2026: к чему готовиться и как пережить

полнолуние, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:39 Фото: pixabay
Астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей предупредила об опасностях, которые несут грядущие весенние полнолуния, и рассказала, как их пережить без ущерба, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, будет три полнолуния, которые сформируют внутренний маршрут: от самообмана → через эмоциональный взрыв → к страху утраты стабильности.

"Это не случайная последовательность. Это психологическая логика сезона", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

️Полнолуние 3 марта 2026

Ему свойственны иллюзии, чувствительность и бегство от реальности или духовные прорывы и просветления.

"Мартовское полнолуние – одно из самых тонких. В этот период психика работает не через логику, а через ожидания, надежды и эмоции".Елена Негрей

Человек становится:

  • более внушаемым
  • более доверчивым
  • менее критичным
  • склонным оправдывать то, что раньше вызывало сомнения

Включается идеализация – людей, отношений, предложений, будущего. Мы видим не реальность, а ее красивую версию. По словам астролога, самообман в это полнолуние – не слабость, а способ защиты: психика устала от жесткой реальности и ищет утешение.

Правильная стратегия в этот период:

  • не принимать решений на эмоциях,
  • проверять факты,
  • не верить словам без действий,
  • давать себе время.

️Полнолуние 1 апреля 2026

"Вспышки гнева и выход подавленного напряжения. Апрельское полнолуние резко меняет тон. Если в марте чувства растворялись, то здесь они взрываются. То, что долго копилось, выходит наружу: раздражение, злость, нетерпение, ощущение давления", – предупредила Негрей.

Даже у уравновешенных людей может появиться чувство: "Я больше не могу это терпеть".

Это полнолуние вскроет подавленное напряжение. Не сегодняшнее, а накопленное месяцами. И опасность будет не в гневе как таковом, а в том, куда он будет направлен. Под удар часто попадают:

  • близкие
  • коллеги
  • люди, которые "под рукой"

Правильная стратегия в этот период:

  • движение, физическая активность, телесная разрядка
  • минимум споров
  • максимум действий без эмоций.

️Полнолуние 1 мая 2026 – страх потерь и тема внутренней опоры.

"Майское полнолуние переводит фокус в зону безопасности. Здесь эмоции становятся тише, но глубже. Возникают вопросы: а хватит ли ресурсов? а что будет дальше? а на что я могу опереться? Даже при стабильной внешней ситуации может появиться тревога. Активируется страх потери контроля. Человек цепляется за привычное – не потому, что оно хорошее, а потому что оно знакомое. Особенно востребованы финансовые темы, работа, ощущение почвы под ногами, питание. Важно понять, что безопасность – не всегда в удержании старого. Иногда она в способности меняться и адаптироваться", – предупреждает астролог.

Правильная стратегия:

  • пересмотр финансовых и ресурсных стратегий,
  • честная оценка своих опор,
  • поиск новых источников устойчивости.

Общий вывод весны-2026

Эти три полнолуния – не отдельные события. Это единый психологический процесс:

  • март – медитации
  • апрель – активность
  • май – финансы
"Полнолуния не создают проблемы. Они подсвечивают то, что уже созрело внутри", – резюмировала специалист.

О том, как провести текущую неделю, до 1 марта, астролог рассказала здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Астролог раскрыла опасные и перспективные дни начавшейся недели
10:49, 19 января 2026
Астролог раскрыла опасные и перспективные дни начавшейся недели
Скандалы, срывы и ненужные траты: астролог дала советы, как пережить первую неделю февраля
13:42, 02 февраля 2026
Скандалы, срывы и ненужные траты: астролог дала советы, как пережить первую неделю февраля
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
11:40, 22 декабря 2025
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: