Серьезная угроза мобильным устройствам: предупреждение для казахстанцев
Специалисты подчеркивают, что мошенники все чаще используют мобильные устройства граждан как канал для доступа к финансовой информации.
Так, через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, CVV-кодам, логинам, паролям и другим конфиденциальным данным.
Все это может привести к потере персональной информации и денежных средств.
Для обеспечения безопасности АРРФР рекомендует:
- устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
- скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);
- проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
- не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
- использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;
- не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
- включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;
- не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
Также есть дополнительные рекомендации:
- регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;
- отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;
- провести кибергигиену всей семьи: объяснить детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.
Кроме того, в случае, если казахстанец потерял устройство или заподозрил несанкционированный доступ:
- немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;
- обратитесь в правоохранительные органы;
- при необходимости заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.
Немного ранее пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы призвала срочно усилить бдительность. По данным страж порядка, в Алматы участились случаи мошенничества через SMS с номера 1414.