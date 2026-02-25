#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

Серьезная угроза мобильным устройствам: предупреждение для казахстанцев

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 17:41 Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обратилось с полезной информацией к жителям Казахстана. Населению рассказали, как защитить свои гаджеты от цифрового мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что мошенники все чаще используют мобильные устройства граждан как канал для доступа к финансовой информации.

Так, через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, CVV-кодам, логинам, паролям и другим конфиденциальным данным.

Все это может привести к потере персональной информации и денежных средств.

Для обеспечения безопасности АРРФР рекомендует:

  • устанавливать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его;
  • скачивать приложения только из официальных источников (Google Play, App Store);
  • проверять запрашиваемые приложениями разрешения и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
  • не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
  • использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, применять менеджеры паролей;
  • не хранить на телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
  • включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удаленного удаления данных при утере устройства;
  • не сообщать коды, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или мессенджерах, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Также есть дополнительные рекомендации:

  • регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения, так как обновления содержат важные патчи безопасности;
  • отслеживать свои финансовые операции через банковские уведомления, устанавливать лимиты на транзакции, а также обязательно использовать биометрию при входе в банковское приложение;
  • провести кибергигиену всей семьи: объяснить детям и пожилым родственникам, как отличить мошенничество от реальных уведомлений и как противостоять социальной инженерии.

Кроме того, в случае, если казахстанец потерял устройство или заподозрил несанкционированный доступ:

  • немедленно заблокируйте банковские карты, смените все пароли и отключите сессии в онлайн-банке;
  • обратитесь в правоохранительные органы;
  • при необходимости заблокируйте SIM-карту у мобильного оператора.

Немного ранее пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы призвала срочно усилить бдительность. По данным страж порядка, в Алматы участились случаи мошенничества через SMS с номера 1414.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
