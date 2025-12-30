#Казахстан в сравнении
Общество

Попали в аварию зимой: какую страховку нужно иметь водителям в Казахстане, чтобы не разориться

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 18:01 Фото: freepik
Сегодня, 30 декабря 2025 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, можно ли защитить свой автомобиль при массовом дорожно-транспортном происшествии (ДТП), сообщает Zakon.kz.

В агентстве напомнили, что в нашей стране автострахование осуществляется в обязательной и добровольной формах.

"Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) предназначено для возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие ДТП".Пресс-служба АРРФР

Выплаты по ОС ГПО ВТС осуществляются в пределах страховых сумм, установленных законодательством, и не распространяются на возмещение вреда, причиненного транспортному средству лица, признанного виновным в ДТП.

"Добровольное автострахование (КАСКО) покрывает имущественные интересы виновника ДТП и предусматривает возмещение ущерба застрахованному транспортному средству при его повреждении, утрате или полной гибели".Пресс-служба АРРФР

При этом условия и порядок страхового возмещения по КАСКО определяются с учетом потребностей клиента и могут включать разные страховые риски, размер франшизы, порядок урегулирования убытков, формат ремонта и дополнительные сервисные услуги, с учетом обстоятельств ДТП и степени вины водителя.

По данным агентства, в настоящее время 15 страховых компаний по общему страхованию имеют лицензию по осуществлению добровольного автострахования (КАСКО). По итогам 11 месяцев 2025 года объем страховых премий по добровольному автострахованию составил 77,3 млрд тенге, при этом страховые выплаты автовладельцам достигли 26,5 млрд тенге.

"Таким образом, в зимний период добровольное страхование КАСКО приобретает особую актуальность, поскольку позволяет автовладельцам обеспечить дополнительную финансовую защиту своего транспортного средства и снизить потенциальные финансовые риски, связанные с повышенной аварийностью в сложных погодных условиях".Пресс-служба АРРФР

От чего зависит цена КАСКО в Казахстане, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
