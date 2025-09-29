Как казахстанцам действовать при просрочке кредита

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подробно рассказали казахстанцам о том, как урегулировать просроченную задолженность, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с законодательством в стране установлен единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Как изменить условия займа

В случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к своему кредитору (банк, МФО или коллекторское агентство) с письменным заявлением об изменении условий исполнения обязательств.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины просрочки.

Это может быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, свидетельство/справка о смерти близких родственников, супруга (супруги) заемщика, документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц, справка об инвалидности, судебные акты и другие документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.

С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Агентства.

Это заявление может быть подано лично по адресу кредитора, а также через мобильное приложение или электронную почту, если это предусмотрено договором. Рассмотрение обращения и принятие решения кредитором осуществляется в течение 15 календарных дней.

Куда обратиться, если вас не устроило решение кредитора

Если принятое кредитором решение не устраивает заемщика, то можно обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.

По займам в банках – через bank-ombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

договор и график платежей;

доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ;

документы, подтверждающие финансовые трудности.

По займам в МФО – через mfombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

заявление и анкету;

договор микрозайма и график погашения;

доказательство обращения в МФО и их ответ;

документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Услуги омбудсманов – бесплатные. Их решения обязательны для исполнения. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заемщика и кредитора.

При этом важно помнить: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.

Как проходит процедура банкротства физических лиц

В случае, если заемщик не имеет возможности погасить задолженность, то применяется процедура банкротства казахстанцев в соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан".

Задолженность может быть списана при одновременном соблюдении следующих условий:

сумма долга превышает 1600 МРП;

отсутствует достаточный доход для его погашения;

отсутствует имущество, которое можно реализовать (включая долю в совместной собственности);

не производились платежи по займу в течение 12 месяцев подряд;

заемщик не является индивидуальным предпринимателем;

в течение последних 7 лет не проходил процедуру банкротства;

в течение последних 5 лет не проводил реструктуризацию долга.

Процедура бесплатна и инициируется через портал eGov.kz или в ЦОНе.

Процедура банкротства дает возможность заемщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед ее началом необходимо оценить все последствия:

в течение 5 лет заемщик не сможет получать новые кредиты и займы;

в течение 3 лет после завершения процедуры заемщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением;

сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и могут повлиять на дальнейшую финансовую репутацию.

15 сентября 2025 года стало известно, что около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов.