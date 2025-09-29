Как казахстанцам действовать при просрочке кредита
В ведомстве также напомнили, что в соответствии с законодательством в стране установлен единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.
Как изменить условия займа
В случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к своему кредитору (банк, МФО или коллекторское агентство) с письменным заявлением об изменении условий исполнения обязательств.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины просрочки.
Это может быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, свидетельство/справка о смерти близких родственников, супруга (супруги) заемщика, документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц, справка об инвалидности, судебные акты и другие документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.
С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Агентства.
Это заявление может быть подано лично по адресу кредитора, а также через мобильное приложение или электронную почту, если это предусмотрено договором. Рассмотрение обращения и принятие решения кредитором осуществляется в течение 15 календарных дней.
Куда обратиться, если вас не устроило решение кредитора
Если принятое кредитором решение не устраивает заемщика, то можно обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.
По займам в банках – через bank-ombudsman.kz.
К обращению необходимо приложить:
- договор и график платежей;
- доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ;
- документы, подтверждающие финансовые трудности.
По займам в МФО – через mfombudsman.kz.
К обращению необходимо приложить:
- заявление и анкету;
- договор микрозайма и график погашения;
- доказательство обращения в МФО и их ответ;
- документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.
Услуги омбудсманов – бесплатные. Их решения обязательны для исполнения. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заемщика и кредитора.
При этом важно помнить: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.
Как проходит процедура банкротства физических лиц
В случае, если заемщик не имеет возможности погасить задолженность, то применяется процедура банкротства казахстанцев в соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан".
Задолженность может быть списана при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма долга превышает 1600 МРП;
- отсутствует достаточный доход для его погашения;
- отсутствует имущество, которое можно реализовать (включая долю в совместной собственности);
- не производились платежи по займу в течение 12 месяцев подряд;
- заемщик не является индивидуальным предпринимателем;
- в течение последних 7 лет не проходил процедуру банкротства;
- в течение последних 5 лет не проводил реструктуризацию долга.
Процедура бесплатна и инициируется через портал eGov.kz или в ЦОНе.
Процедура банкротства дает возможность заемщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед ее началом необходимо оценить все последствия:
- в течение 5 лет заемщик не сможет получать новые кредиты и займы;
- в течение 3 лет после завершения процедуры заемщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением;
- сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и могут повлиять на дальнейшую финансовую репутацию.
15 сентября 2025 года стало известно, что около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов.