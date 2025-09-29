#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Советы

Как казахстанцам действовать при просрочке кредита

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 14:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подробно рассказали казахстанцам о том, как урегулировать просроченную задолженность, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с законодательством в стране установлен единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Как изменить условия займа

В случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к своему кредитору (банк, МФО или коллекторское агентство) с письменным заявлением об изменении условий исполнения обязательств.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины просрочки.

Это может быть справка о регистрации в качестве безработного, акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, свидетельство/справка о смерти близких родственников, супруга (супруги) заемщика, документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц, справка об инвалидности, судебные акты и другие документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.

С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Агентства.

Это заявление может быть подано лично по адресу кредитора, а также через мобильное приложение или электронную почту, если это предусмотрено договором. Рассмотрение обращения и принятие решения кредитором осуществляется в течение 15 календарных дней.

Куда обратиться, если вас не устроило решение кредитора

Если принятое кредитором решение не устраивает заемщика, то можно обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.

По займам в банках – через bank-ombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

  • договор и график платежей;
  • доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ;
  • документы, подтверждающие финансовые трудности.

По займам в МФО – через mfombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

  • заявление и анкету;
  • договор микрозайма и график погашения;
  • доказательство обращения в МФО и их ответ;
  • документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Услуги омбудсманов – бесплатные. Их решения обязательны для исполнения. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заемщика и кредитора.

При этом важно помнить: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.

Как проходит процедура банкротства физических лиц

В случае, если заемщик не имеет возможности погасить задолженность, то применяется процедура банкротства казахстанцев в соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан".

Задолженность может быть списана при одновременном соблюдении следующих условий:

  • сумма долга превышает 1600 МРП;
  • отсутствует достаточный доход для его погашения;
  • отсутствует имущество, которое можно реализовать (включая долю в совместной собственности);
  • не производились платежи по займу в течение 12 месяцев подряд;
  • заемщик не является индивидуальным предпринимателем;
  • в течение последних 7 лет не проходил процедуру банкротства;
  • в течение последних 5 лет не проводил реструктуризацию долга.

Процедура бесплатна и инициируется через портал eGov.kz или в ЦОНе.

Процедура банкротства дает возможность заемщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед ее началом необходимо оценить все последствия:

  • в течение 5 лет заемщик не сможет получать новые кредиты и займы;
  • в течение 3 лет после завершения процедуры заемщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением;
  • сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и могут повлиять на дальнейшую финансовую репутацию.

15 сентября 2025 года стало известно, что около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с января 2025 года
11:31, 30 декабря 2024
Что изменится в жизни казахстанцев с января 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2024 года
09:48, 03 декабря 2024
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2024 года
12:17, 01 октября 2024
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: