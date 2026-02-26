Неправильная походка может бить по психике

Некорректная походка способна влиять не только на суставы и позвоночник, но и на психоэмоциональное состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом aif.ru рассказали директор Ассоциации медицинских центров и врачей Лига подиатрии Ольга Чижевская и врач-кинезиолог Григорий Крутов.

По словам специалистов, при каждом шаге синхронно работают десятки суставов, мышцы и отделы нервной системы, отвечающие за координацию. Если стопы теряют правильную опорную функцию, организм начинает компенсировать нагрузку. Мозгу приходится тратить больше ресурсов на удержание равновесия, подключаются дополнительные группы мышц, формируется хроническое перенапряжение.

Постоянная усталость, боли в пояснице и тяжесть в ногах со временем могут привести к перегрузке центральной нервной системы. Как отмечают врачи, это нередко проявляется раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна.

Исправить ситуацию возможно, работая над координацией движений и восстанавливая правильную работу мышц. Специалисты рекомендуют обратиться к подиатру, пройти диагностику и при необходимости подобрать индивидуальные ортезы стопы полного контакта.

