Неправильная походка может бить по психике

беш и мозг, взаимосвязь, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 20:13 Фото: freepik
Некорректная походка способна влиять не только на суставы и позвоночник, но и на психоэмоциональное состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом aif.ru рассказали директор Ассоциации медицинских центров и врачей Лига подиатрии Ольга Чижевская и врач-кинезиолог Григорий Крутов.

По словам специалистов, при каждом шаге синхронно работают десятки суставов, мышцы и отделы нервной системы, отвечающие за координацию. Если стопы теряют правильную опорную функцию, организм начинает компенсировать нагрузку. Мозгу приходится тратить больше ресурсов на удержание равновесия, подключаются дополнительные группы мышц, формируется хроническое перенапряжение.

Постоянная усталость, боли в пояснице и тяжесть в ногах со временем могут привести к перегрузке центральной нервной системы. Как отмечают врачи, это нередко проявляется раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна.

Исправить ситуацию возможно, работая над координацией движений и восстанавливая правильную работу мышц. Специалисты рекомендуют обратиться к подиатру, пройти диагностику и при необходимости подобрать индивидуальные ортезы стопы полного контакта.

Ранее мы сообщали, что врач объяснила, что нужно срочно добавить в меню женщин.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
