Главная ошибка женщин 45+: врач объяснила, что нужно срочно добавить в меню

После 45 лет в организме женщины начинаются естественные возрастные изменения, которые требуют пересмотра рациона, сообщает Zakon.kz.

Правильно выстроенное питание помогает снизить риски остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и гормональных нарушений. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, при невысокой и средней физической активности суточная калорийность рациона должна составлять в среднем 1700-1950 ккал. При этом питание должно оставаться разнообразным и сбалансированным, без необоснованных отказов от целых групп продуктов.

Особое внимание стоит уделить белку. Женщинам рекомендуется около 60 г в сутки. Добрать их можно из продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Такой белок лучше усваивается и необходим для поддержания мышечной массы, здоровья суставов и упругости кожи.

Также важно контролировать потребление жиров. Насыщенные жиры должны составлять не более 10% калорийности рациона. Их рекомендуется заменять на полезные моно- и полиненасыщенные жиры: жирную рыбу и нерафинированные растительные масла.

Отдельный акцент нужно сделать на кальции и витамине D. Суточная норма кальция составляет около 1000 мг, после 65 лет – 1200 мг. Недостаток этих веществ повышает риск остеопороза.

Кроме того, при перепадах настроения стоит включить в рацион продукты, содержащие триптофан: индейку, творог, яйца и орехи.

Врач также напомнила о важности достаточного потребления жидкости: 1-1,3 литра в сутки. При наличии хронических заболеваний рацион должен корректироваться индивидуально. Например, при гипертонии необходимо ограничить соль и увеличить поступление калия и магния.

Эксперты подчеркивают, что после 45 лет питание становится не просто вопросом фигуры, а важным элементом профилактики возрастных заболеваний.

