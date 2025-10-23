Какая походка выдает потенциально опасного соперника, рассказали ученые

Исследователи провели эксперимент, по результатам которого выяснилось, что люди способны по походке "считать" степень уверенности мужчины в себе, сообщает Zakon.kz.

Упомянутые результаты опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Как уточняется, эксперимент состоялся благодаря технологии захвата движения. На подготовительном этапе ученые записали походку более 50 мужчин, а затем на основе полученных данных создали цифровые аватары, повторяющие разные манеры ходьбы. Интервьюируемые же должны были оценить характеры людей только по их походке – не имея представления о стиле одежды, чертах лица, росте и весе незнакомцев.

Как выяснилось, наиболее уверенными казались люди с расхлябанной, свободной походкой, отведенными назад плечами и покачиваниями туловища при ходьбе.

Исследователи считают, что это – работа необходимой на ранних этапах эволюции человеческой способности распознавать потенциально опасных соперников по их манере двигаться.

