Наука и технологии

Какая походка выдает потенциально опасного соперника, рассказали ученые

Походка, наука, ученые, исследования, эволюция, психология , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 19:08 Фото: pixabay
Исследователи провели эксперимент, по результатам которого выяснилось, что люди способны по походке "считать" степень уверенности мужчины в себе, сообщает Zakon.kz.

Упомянутые результаты опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Как уточняется, эксперимент состоялся благодаря технологии захвата движения. На подготовительном этапе ученые записали походку более 50 мужчин, а затем на основе полученных данных создали цифровые аватары, повторяющие разные манеры ходьбы. Интервьюируемые же должны были оценить характеры людей только по их походке – не имея представления о стиле одежды, чертах лица, росте и весе незнакомцев.

Как выяснилось, наиболее уверенными казались люди с расхлябанной, свободной походкой, отведенными назад плечами и покачиваниями туловища при ходьбе.

Исследователи считают, что это – работа необходимой на ранних этапах эволюции человеческой способности распознавать потенциально опасных соперников по их манере двигаться.

Между тем специалисты центра здравоохранения и науки Университета Нью-Мексико выяснили, что важную роль в развитии сосудистой деменции может играть микропластик. Подробности – здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
