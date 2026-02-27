Названы знаки зодиака, которые стоят на пороге ярких перемен
Как пишет YourTango, три знака зодиака будут привлекать добро в виде новых возможностей и захватывающих приключений.
Телец
Благодаря своей практичности и неподвластности панике и тревоге вы способны в полной мере использовать возможности, которые другие боятся использовать. Вы доверяете себе и не торопитесь. В этот период ретроградного движения вы самый дальновидный из всех, и поэтому у вас так много поводов для оптимизма.
Лев
Многих представителей зодиакального круга ретроградный транзит пугает. Но вы не позволите этому вас смутить. Вы демонстрируете невероятную креативность и свободу от космических ожиданий, двигаясь в быстром темпе, задавая тренды и определяя цель. Вас ждет много всего интересного.
Рыбы
В ваших снах есть намеки и подсказки, которые помогают вам увидеть, на что вы способны. Правда в том, что не все возможности приходят извне. Возможно, вам захочется вернуться к старой идее, чтобы посмотреть, есть ли в ней что-то стоящее. Вы настолько полны замечательных идей, что иногда забрасываете их.
