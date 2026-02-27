Названы знаки зодиака, которые стоят на пороге ярких перемен

В конце февраля 2026 года три знака зодиака ждет много интересного. Наступило ретроградное движение Меркурия, но это их не побеспокоит. Ретроградный Меркурий открывает для них двери для новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, три знака зодиака будут привлекать добро в виде новых возможностей и захватывающих приключений.

Телец

Благодаря своей практичности и неподвластности панике и тревоге вы способны в полной мере использовать возможности, которые другие боятся использовать. Вы доверяете себе и не торопитесь. В этот период ретроградного движения вы самый дальновидный из всех, и поэтому у вас так много поводов для оптимизма.

Лев

Многих представителей зодиакального круга ретроградный транзит пугает. Но вы не позволите этому вас смутить. Вы демонстрируете невероятную креативность и свободу от космических ожиданий, двигаясь в быстром темпе, задавая тренды и определяя цель. Вас ждет много всего интересного.

Рыбы

В ваших снах есть намеки и подсказки, которые помогают вам увидеть, на что вы способны. Правда в том, что не все возможности приходят извне. Возможно, вам захочется вернуться к старой идее, чтобы посмотреть, есть ли в ней что-то стоящее. Вы настолько полны замечательных идей, что иногда забрасываете их.

