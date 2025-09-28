Астрологи уверены: три знака зодиака на пороге перемен

Воскресенье обещает стать днем, когда многое может сдвинуться с мертвой точки. Астрологи отмечают три знака зодиака, которым стоит прислушаться к событиям этого дня: именно они могут оказаться на пороге перемен, открывающих новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для Дев воскресенье станет временем внутренних открытий. Вы почувствуете ясность мыслей и сможете по-новому взглянуть на ситуацию, которая раньше казалась сложной. Это день, когда полезно расставить приоритеты и избавиться от лишнего. В отношениях возможен серьезный разговор, который поможет понять истинные чувства.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам воскресенье принесет ощущение перемен в воздухе. Вы можете получить новость или предложение, которое повлияет на дальнейшие планы. День подходит для того, чтобы отважиться на шаг, который вы долго откладывали. Важно доверять интуиции — она подскажет правильное направление.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб этот день станет ярким и насыщенным эмоционально. Возможны неожиданные встречи или события, которые подарят вдохновение. Вы почувствуете желание действовать и реализовывать задуманное. В личной жизни воскресенье может стать моментом сближения и понимания, если вы будете открыты к диалогу.