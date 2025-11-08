Названы знаки зодиака, которым стоит опасаться во время ретроградного Меркурия

В ноябре наступит последний в 2025 году период ретроградного Меркурия – времени, которое астрологи традиционно связывают с неудачами, сбоями в технике и путаницей в делах, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отмечает астролог Аделина Панина, в этот раз сложнее всего будет с коммуникацией, пишет Mir24.TV.

По ее словам, в период ретроградного Меркурия людям будет труднее четко формулировать мысли и доносить эмоции.

"Может возникать недопонимание, поэтому важно следить за тем, насколько ясно вы выражаете свои чувства и намерения", – пояснила Панина.

Особенно чувствительно влияние Меркурия проявится у представителей знаков, связанных с этой планетой.

"Прежде всего, это Близнецы – их управитель Меркурий напрямую влияет на их состояние. Также в зоне риска окажутся Девы, Стрельцы и Рыбы", – отметила астролог.

Панина советует в этот период не торопиться с выводами и решениями, быть внимательнее к словам и избегать эмоциональных всплесков в общении.

