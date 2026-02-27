#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Советы

Почему в квартирах Алматы холодно даже при горячих батареях

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:30 Фото: freepik
В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" объяснили, почему при горячих батареях в квартирах холодно, и рассказали, что нужно делать, сообщает Zakon.kz.

Если при нагретых радиаторах температура в квартирах остается ниже комфортной, то, как отмечают специалисты, в ряде случаев это связано со значительными теплопотерями через ограждающие конструкции зданий.

К примеру, по результатам тепловизионных обследований типовых домов до 60-70% тепловой энергии может теряться через стены, кровлю, оконные проемы и межпанельные швы при недостаточной теплоизоляции.

В таких условиях повышение температуры теплоносителя в системе отопления не всегда приводит к ощутимому повышению температуры в помещениях.

Кроме того, среди признаков повышенных теплопотерь специалисты отмечают:

  • холодные наружные стены и углы;
  • образование конденсата на окнах и откосах;
  • появление сырости или плесени;
  • более высокий уровень расходов на отопление по сравнению с аналогичными утепленными домами.

Как поясняют в компании, тепло может покидать здание несколькими способами:

  • через теплопроводность (стены, окна, крыша, полы);
  • через конвекцию (циркуляция и охлаждение воздуха у холодных поверхностей);
  • посредством теплового излучения.

В заявлении далее идет важный акцент на исправление ситуации.

"Мероприятия по снижению теплопотерь целесообразно проводить в межотопительный период. К ним относятся утепление фасадов и чердачных перекрытий, герметизация межпанельных швов, замена окон на энергосберегающие, а также уплотнение входных групп".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Немного ранее жителям города подробно объяснили, кто отвечает за упавшие сосульки в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы
18:00, Сегодня
Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы
Отопление есть, но в квартире холодно – причины
11:01, 31 января 2025
Отопление есть, но в квартире холодно – причины
В трех районах Алматы отключат горячую воду
15:11, 29 мая 2023
В трех районах Алматы отключат горячую воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
18:52, Сегодня
Разгромом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
Кристина Шумекова завоевала второе "золото" за один день на чемпионате мира
18:37, Сегодня
Кристина Шумекова завоевала второе "золото" за один день на чемпионате мира
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: