Почему в квартирах Алматы холодно даже при горячих батареях

В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" объяснили, почему при горячих батареях в квартирах холодно, и рассказали, что нужно делать, сообщает Zakon.kz.

Если при нагретых радиаторах температура в квартирах остается ниже комфортной, то, как отмечают специалисты, в ряде случаев это связано со значительными теплопотерями через ограждающие конструкции зданий.

К примеру, по результатам тепловизионных обследований типовых домов до 60-70% тепловой энергии может теряться через стены, кровлю, оконные проемы и межпанельные швы при недостаточной теплоизоляции.

В таких условиях повышение температуры теплоносителя в системе отопления не всегда приводит к ощутимому повышению температуры в помещениях.

Кроме того, среди признаков повышенных теплопотерь специалисты отмечают:

холодные наружные стены и углы;

образование конденсата на окнах и откосах;

появление сырости или плесени;

более высокий уровень расходов на отопление по сравнению с аналогичными утепленными домами.

Как поясняют в компании, тепло может покидать здание несколькими способами:

через теплопроводность (стены, окна, крыша, полы);

через конвекцию (циркуляция и охлаждение воздуха у холодных поверхностей);

посредством теплового излучения.

В заявлении далее идет важный акцент на исправление ситуации.

"Мероприятия по снижению теплопотерь целесообразно проводить в межотопительный период. К ним относятся утепление фасадов и чердачных перекрытий, герметизация межпанельных швов, замена окон на энергосберегающие, а также уплотнение входных групп". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Немного ранее жителям города подробно объяснили, кто отвечает за упавшие сосульки в Алматы.