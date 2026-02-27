Почему в квартирах Алматы холодно даже при горячих батареях
Если при нагретых радиаторах температура в квартирах остается ниже комфортной, то, как отмечают специалисты, в ряде случаев это связано со значительными теплопотерями через ограждающие конструкции зданий.
К примеру, по результатам тепловизионных обследований типовых домов до 60-70% тепловой энергии может теряться через стены, кровлю, оконные проемы и межпанельные швы при недостаточной теплоизоляции.
В таких условиях повышение температуры теплоносителя в системе отопления не всегда приводит к ощутимому повышению температуры в помещениях.
Кроме того, среди признаков повышенных теплопотерь специалисты отмечают:
- холодные наружные стены и углы;
- образование конденсата на окнах и откосах;
- появление сырости или плесени;
- более высокий уровень расходов на отопление по сравнению с аналогичными утепленными домами.
Как поясняют в компании, тепло может покидать здание несколькими способами:
- через теплопроводность (стены, окна, крыша, полы);
- через конвекцию (циркуляция и охлаждение воздуха у холодных поверхностей);
- посредством теплового излучения.
В заявлении далее идет важный акцент на исправление ситуации.
"Мероприятия по снижению теплопотерь целесообразно проводить в межотопительный период. К ним относятся утепление фасадов и чердачных перекрытий, герметизация межпанельных швов, замена окон на энергосберегающие, а также уплотнение входных групп".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
