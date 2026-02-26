Кто отвечает за упавшие сосульки в Алматы

В Алматы из-за продолжительных снегопадов напомнили о персональной ответственности за наледь на кровле, сообщает Zakon.kz.

С таким предупреждением выступило сегодня, 26 февраля 2026 года, Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Специалисты отмечают, что в Алматы усилен контроль за своевременной очисткой крыш многоквартирных домов от снега и наледи.

"Обязанность по обеспечению безопасности жителей в зимний период возложена на органы управления объектами кондоминиума", – сказано в заявлении ведомства.

"В соответствии с действующим законодательством и методикой расчета расходов на содержание общего имущества ОСИ, КСК и управляющие компании обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние жилых домов и прилегающей территории. В перечень обязательных работ входит регулярная очистка кровли, козырьков, водостоков и иных элементов общего имущества от снега и ледяных образований". Пресс-служба Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Особо отмечено, что свисающие сосульки и скопление наледи создают угрозу для пешеходов и жильцов.

Поэтому для того, чтобы избежать травм, работы по очистке должны проводиться своевременно, с обязательным ограждением опасных участков и предварительным информированием жителей.

"Ответственность за несвоевременное выполнение данных работ несет председатель органа управления либо обслуживающая организация". Пресс-служба Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Есть и важное уточнение.

" В случае причинения вреда граждане вправе защищать свои права в установленном законом порядке, включая обращение в судебные органы" , – подчеркнули в управлении.

Чуть ранее мы уже рассказывали, что в ближайшие три дня – с 27 февраля по 1 марта – Алматы засыплет снегом. В эти дни также поднимется сильный ветер и похолодает до -11°С.